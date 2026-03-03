Cinco muertos y un desaparecido tras la rotura de una pasarela costera de Santander

Ascienden a tres las fallecidas tras romperse una pasarela en la playa de El Bocal en Santander. NACHO CUBERO-EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

Ascienden a cinco las personas fallecidas a primera hora de esta tarde al hundirse una pasarela de madera en El Bocal, en Santander, por la conocida como senda costera. La infraestructura ha colapsado a las 16.30 horas cuando un grupo de siete jóvenes paseaba por ella. Todas habrían caído a la zona de agua y rocas bajo la pasarela. Una de ellas ha sido rescatada con vida y, de las otras seis, cinco han fallecido y una se encuentran desparecida, según ha informado la Delegación del Gobierno.

El Centro de Atención a Emergencias 112 ha recibido el aviso sobre las 16.45 horas de parte de unos ciclistas y ha movilizado un amplio dispositivo en la zona con bomberos del Ayuntamiento de Santander, Salvamento Marítimo, el helicóptero del Gobierno, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y sanitarios del servicio 061. También hay drones del Gobierno buscando a los desaparecidos.

En concreto, las siete personas estaban haciendo una ruta entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía, en la que existen varias pasarelas, una de las cuales se ha hundido por causas que se desconocen.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha comparecido a las 19.30 horas y ha explicado que la joven rescatada con vida presenta hipotermia y ha sido ella la que ha informado de que eran un grupo de siete en el momento del accidente. El secretario de Estado de Costas viaja ya para Santander y será él quien explique la situación en la que se encontraba la pasarela y los datos que hay sobre la investigación iniciada. «Es una gran desgracia que unos jóvenes que venían a disfrutar de la naturaleza se hayan encontrado con esto», la lamentado la alcaldesa, quien ha agradecido la respuesta de todos los servicios de emergencia implicados.

Policía Local, Nacional, Bomberos, operarios de Protección Civil, del 112, Guardia Civil, sanitarios de Cruz Roja y personal de Salvamento Marítimo. Unas setenta personas apuran las tareas de la operación de rescate antes de que se haga de noche en un amplio despliegue. Cinco embarcaciones y un helicóptero acompañan el dispositivo, para el que acaba de instalarse un puesto de mando avanzado justo al lado de la pasarela en la que se ha producido el siniestro.

La estampa es desoladora. El tráfico ha quedado cortado y también se ha limitado el acceso a pie. «Por aqui no se puede pasar». Además, el oleaje es muy fuerte y las olas rompen contra los acantilados con violencia.