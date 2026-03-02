La jueza de la dana insiste en la falta de mando del Cecopi: «Allí hacía cada uno su voluntad, parece que no había dirección»

El diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia, Avelino Mascarell, responsable del Consorcio Provincial de Bomberos. Manuel Bruque | EFE

La investigación para dilucidar si existen consecuencias penales en la gestión de la dana que arrasó la provincia de Valencia el 29 de octubre del 2024 sigue adelante pese a que la jueza instructora envió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) una exposición razonada para imputar al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a mediados de la semana pasada.

A la espera del veredicto del alto tribunal valenciano, Nuria Ruiz Tobarra tomó declaración al presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, en una comparecencia en la que volvió a poner el foco en la falta de liderazgo del Cecopi: «Parece que allí hacía cada uno su voluntad, parece que no había dirección».

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja hizo esta afirmación durante su interrogatorio a Mascarell, también alcalde de Xeraco, después de que este dijera desconocer si alguno de los intervinientes en el Cecopi intentó ponerse en contacto con los ediles afectados por el riesgo de una eventual rotura de la presa de Forata.

La magistrada recordó que esa tarde se propuso una reunión telemática con los primeros ediles de la zona de influencia del embalse de Yátova, cónclave que nunca llegó a producirse, y le preguntó a Mascarell si se buscó otra manera de alertar a dichos municipios del peligro de colapso del pantano. El compareciente manifestó que intentó contactar con las poblaciones afectadas, pero que no había cobertura. Sobre si alguno de los participantes en la reunión hizo lo propio, Mascarell aseguró desconocerlo, dado que allí no hubo un reparto sobre los trabajos a realizar. «A mí nadie me mandó faena», dijo.