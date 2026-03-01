Feijoo, sobre la operación de Israel y Estados Unidos contra Irán: «España debe estar sin matices junto a las democracias liberales»

Alberto Núñez Feijoo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso Eduardo Parra | EUROPA PRESS

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha respaldado el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán en un comunicado publicado este domingo. El dirigente ha defendido que «España debe estar sin matices junto a las democracias liberales» y frente a «un régimen de represión» como el iraní, y ha pedido «tener una posición firme» y «no diluir responsabilidades bajo fórmulas ambiguas». «El mundo es mejor cuando cae un tirano», ha asegurado.

Tras el ataque de EE.UU. e Israel sobre Irán y la posterior respuesta de este país, el dirigente popular ha afirmado en un mensaje en X, recogido por Europa Press, que el orden internacional «se resiente» frente a un régimen que «convierte el terror y la desestabilización en instrumentos de política exterior».

Para Feijoo, «la seguridad global exige responsabilidad y límites claros frente a quienes la socavan». «Europa necesita claridad moral. Saber quién amenaza la libertad y quién la defiende. Tener una posición firme junto a las democracias y no diluir responsabilidades bajo fórmulas ambiguas», ha continuado. «Algo falla cuando Hamás, los hutíes y el régimen iraní aplauden al Gobierno. Eso no es defender los intereses de España, sino ponerlos en riesgo», ha asegurado.

Leer más: Sánchez rechaza el ataque de Estados Unidos e Israel y pide diálogo y una «desescalada»

El líder de los populares ha insistido en que la defensa de los derechos humanos debe ser «un criterio permanente de nuestra acción exterior», «sin excepciones, sin cálculos tácticos y sin silencios interesados». Por ello, ha instado a «trabajar por la contención, impulsar soluciones negociadas y evitar la escalada sin renunciar a nuestros principios». «Quienes han callado ante la represión sistemática en Irán no están en condiciones de dar lecciones. Los derechos fundamentales son universales y no dependen de la coyuntura», ha añadido.

Asimismo, ha recordado que los ayatolás han sostenido «un régimen de represión» en una región donde los ciudadanos «han sufrido persecución, cárcel y muerte por defender libertades básicas».

Por último, tras asegurar que las mujeres iraníes representan «la determinación de quienes no aceptan vivir sin libertad», ha subrayado que Europa es «el espacio político que convirtió esa aspiración en ley, en instituciones y en garantías». «Estemos a la altura de esa responsabilidad. Con la libertad o con los tiranos», ha concluido.