Pardo de Vera niega borrados de su móvil o participación en los contratos de mascarillas

Isabel Pardo de Vera, expresidenta del ADIF, llegando al Senado el pasado mayo Mariscal

La expresidenta de ADIF y ex secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera ha negado haber borrado datos de su teléfono móvil o su ordenador o haber tenido participación directa en los contratos de compra de mascarillas que se investigan en la Audiencia Nacional en el marco del caso Koldo. En un comunicado remitido a Efe, Pardo de Vera rechaza algunas de las tesis plasmadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su último informe remitido al juez Ismael Moreno, que investiga presuntas irregularidades en contratos de mascarillas adjudicados por entes públicos como ADIF en plena pandemia.

Los agentes sospechan que Pardo de Vera pudo intervenir para que los contratos fuesen adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión y sostienen en su informe que «parte del contenido» de los dispositivos electrónicos que se le incautaron «habría sido eliminado». Cuestiones que niega la exdirectora de ADIF, que se remite a su declaración ante el juez, al que explicó que al cesar como presidenta del organismo, en julio del 2021, entregó su móvil y ordenador, aunque conservó su número. «No hubo por tanto ningún borrado de datos por mi parte, sino que todos los datos de mi período como presidenta quedaron en disposición de los responsables de ADIF, como no podía ser de otra manera», sostiene.

Respecto a los contratos de mascarillas investigados, Pardo de Vera reitera que su actuación se limitó a remitir los contactos que el exasesor ministerial Koldo García, en prisión provisional por orden del Tribunal Supremo, le había dado previamente. García le dio el contacto del entonces secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, y el del administrador de Soluciones de Gestión, sociedad -subraya- para ella «desconocida», dado que este organismo ya había tramitado con esta empresa otro contrato de mascarillas. «Mi actuación por tanto se limitó a dar traslado de esos contactos a ADIF, simplemente por si podían ser de ayuda a la hora de valorar posibles suministradores ante el encargo encomendado a ADIF y la escasez de oferta en el mercado», explica.

La UCO analiza en su informe una serie de conversaciones e infiere que «Koldo (García) intervino en la selección de Soluciones de Gestión y que, a través de Isabel (Pardo de Vera), la contratación se habría hecho efectiva en el organismo que esta presidía».