El juez del caso Koldo investigará la causa por presunto blanqueo que salpica a Plus Ultra

Mateo Balín MADRID / COLPISA

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, del Senado.
La instructora de Madrid devuelve el procedimiento a la Audiencia Nacional por la implicación de un grupo criminal transnacional en los hechos que afectan al empresario vinculado a Zapatero

27 feb 2026 . Actualizado a las 12:07 h.

La causa que investiga un presunto blanqueo de capitales de los responsables de Plus Ultra, la compañía aérea que recibió un rescate del Gobierno de 53 millones de euros en plena pandemia en el 2021 para

