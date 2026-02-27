Todas las incógnitas tras un mes del asesinato de un niño de 13 años por el padre de su amigo en Sueca

Miembros de la Guardia Civil en el portal número 5 donde se cometió el asesinato de un menor de 13 años en la localidad valenciana de Sueca Ana Escobar|Ana Escobar | EFE

«¡Justicia para Álex!». Es lo que reclaman familiares, amigos y vecinos del pequeño de trece años asesinado en Sueca el pasado 24 de enero presuntamente por el padre de su propio amigo, en prisión provisional como único autor del asesinato del menor. Un mes después, los padres de Álex siguen buscando respuestas y tratando de encontrar un sentido a un crimen que no lo tiene, y para darles todo su apoyo, decenas de personas se concentraron a las siete de la tarde de este jueves en la avenida Maestro Serrano de la localidad para decirles que no están solos y que nadie olvida a Álex.

Mientras las investigaciones de la Plaza número cuatro de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca, que instruye el caso que ha conmocionado a todo un país, siguen su curso en una única dirección, la misma que concluyeron las pesquisas del grupo de Homicidios de la Guardia Civil de la Comandancia de Valencia, con el apoyo del equipo de Policía Judicial de Almusafes. Que Juan Francisco M. F., un bibliotecario de 48 años, asesinó de forma alevosa -sin darle posibilidad alguna de defensa- al amigo de su hijo, de solo trece años, tras atacarlo con dos cuchillos y un bate de béisbol de forma sorpresiva cuando se encontraba en el baño de su domicilio.

Para poder establecer el grado de imputabilidad del detenido, quien se entregó esa misma tarde en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca y confesó el asesinato, los especialistas de la Unidad de Psiquiatría Forense del Instituto de Medicina Legal ya han comenzado a explorar al presunto asesino con una primera entrevista realizada la semana pasada. Pasado un tiempo volverá a ser explorado de nuevo y los psiquiatras forenses establecerán sus conclusiones sobre el grado de afectación de sus capacidades volitivas e intelectivas en el momento de cometer el brutal crimen.

Leer más: El crimen de Álex en Sueca: ¿un arrebato de locura, un móvil machista o encubrir a un familiar?

«No sé por qué lo maté, fue todo muy rápido»

El asesino confeso de Álex admitió ante el juez instructor de Sueca haber matado al menor, pero no dio detalles ni quiso verbalizar el cómo lo hizo. Es más, durante el exhaustivo y perseverante interrogatorio del juez, al acusado le costó reconocer que él lo había matado, siendo a su vez muy tajante con que su hijo no había sido ni tenía nada que ver. «No sé por qué lo maté, fue todo muy rápido», acabó reconociendo.

Los investigadores de la Guardia Civil sitúan la hora del crimen en un breve espacio de tiempo, entre las 18.05 y las 18.11 horas. Esta es la cronología de cómo acontecieron los hechos esa tarde con certezas ya cotejadas por los investigadores gracias a cámaras de seguridad y mensajes telefónicos.

17.00 horas. Álex llega a casa de su amigo y compañero del colegio, situada en la calle Trinquet Vell de Sueca. El hijo del presunto asesino le había insistido durante la semana para que fuera a su casa a instalar una tarjeta para jugar al videojuego Fortnite.

17.25 horas. Álex le manda un mensaje de WhatsApp a su madre en el que le dice que a las nueve de la noche estaría en casa para cenar. Lo que prueba que a esa hora todavía no se había producido el crimen.

17.43 horas. La cuenta de correo del amigo de Álex e hijo del presunto asesino recibe un mensaje automático de error al tratar de canjear la tarjeta de 25 euros del juego Fortnite. Es decir, en ese momento aún estaban jugando o intentándolo.

18.05 horas. El hijo del asesino confeso le manda un mensaje a un segundo amigo para que se una a la partida.

18.17 horas. Juan Francisco M. F. estaciona el vehículo en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil y un minuto después se entrega y confiesa el asesinato: «Ponedme las esposas que he matado a un chico».

Con esta cronología de hechos contrastados, y teniendo en cuenta que desde la vivienda en la que se produjo el crimen hasta el domicilio de los padres del presunto asesino, donde dejó a su hijo antes de entregarse. se tarda unos 6 o 7 minutos en llegar en coche. Los investigadores de la Guardia Civil sitúan la hora del crimen en un breve espacio de tiempo, entre 18.05 y las 18.11 aproximadamente.

Leer más: El menor que sorprendió a su padre asesinando a su amigo Álex pensó que estaba matando una rata

Ningún indicio que apunte a la participación del hijo

Aunque la madre de Álex se aferra a la idea de que fue un crimen premeditado y ha concedido varias entrevistas en televisión señalando al amigo de su hijo también como sospechoso, las investigaciones de la Guardia Civil descartaron esta posibilidad y no hallaron ningún indicio que apunte en este sentido.

En cambio, el juzgado que instruye el asesinato sí encontró «indicios firmes y sólidos» de que Juan Francisco M. F. es el autor material del crimen del pequeño Álex. Por un lado está su propia confesión tras entregarse en el cuartel de Sueca, y las manchas de sangre que portaba en su ropa, tanto en la manga derecha de su camisa como en las zapatillas. Pese a la brutalidad del crimen -con dos cuchillos y un bate de béisbol- apenas había salpicaduras de sangre en el cuarto de baño y la mancha de la camisa prueba que estuvo en contacto directo con el cuerpo del menor al asestar las cuchilladas.

Asimismo, la fuerza ejercida que se aprecia en las lesiones por arma blanca hace que sea muy poco probable que hayan sido causadas por un menor de trece años, pese al desarrollo del hijo del acusado, como ya adelantó este periódico. Entre ellas una cuchillada mortal de necesidad en el corazón que incluso le atravesó el esternón.

De igual modo, el testimonio del hijo del presunto asesino, también de trece años como su amigo, fue coherente y sin contradicciones ante la Guardia Civil. El próximo 9 de marzo se le tomará declaración judicial mediante cámara Gesell, como prueba preconstituida (con todas las partes presentes), al tratarse de un menor y así evitar que tenga que revivir más veces la escena que presenció de cómo su padre acababa de asesinar a su propio amigo. Este sistema permite que el menor pueda ser entrevistado en una sala aislada con espejos para que los investigadores le observen y graben sin interferir ni intimidar.

Por último, los investigadores consideran que es ilógico pensar que padre e hijo pactaron una misma declaración en tan poco espacio de tiempo sin fisuras para tratar de tapar al menor, que además es inimputable y tampoco tenía móvil alguno para matar a su amigo. De hecho, sobre el posible móvil del asesinato señalan en sus diligencias precisamente la mala relación y obsesión que tiene el detenido con su expareja, y madre de sus dos hijos de 13 y 7 años, desde que se separaron hace cuatro años y ella lo denunció por maltrato psicológico. «Cuanto daño me ha hecho tu madre, ya tiene lo que quería», le dijo a su hijo tras reaccionar instantes después de asesinar a un niño inocente que nada tenía que ver con esta lucha judicial con su ex.