El Gobierno estudia cómo reflotar el escudo social y dice que la legislatura es «viable»

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, este viernes en un acto celebrado en Sevilla Julio Muñoz | EFE

El Ejecutivo hará lo posible por salvar el mayor número de medidas posibles de la quema que supuso este jueves la derogación del real decreto ley del escudo social. La fórmula a través de la que se plantea hacerlo está aún en el aire, pero la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este viernes, un día después de que Junts, el PP y Vox le asestaran el segundo golpe en apenas un mes, que no tira la toalla. «Este Gobierno es inasequible al desaliento». Montero argumentó sin embargo que es la legislatura sigue siendo «viable». «Tenemos todavía retos muy importantes que afrontar y lo haremos contando con una aritmética parlamentaria que es la que ha decidido el ciudadano» defendió. «¿Pero a alguien le cabe duda de que si no hubiera un Gobierno progresista estas medidas ni siquiera estarían encima de la mesa? Tendremos que seguir dialogando», insistió.

Leer más: Junts provoca otras dos derrotas del Gobierno al rechazar el decreto antidesahucios y el tope de precios ante situaciones de emergencia

La ministra de Hacienda no cerró ninguna puerta, pero fue deliberadamente cauta sobre los próximos pasos. Entre sus opciones, está volver a trocear el decreto para salvar al menos una parte de las medidas, siguiendo la misma estrategia que ya utilizó para sacar adelante la revalorización de las pensiones. Es lo que exige Junts, que, según ha dado a entender en las últimas semanas, estaría dispuesto a dar su apoyo a todo el contenido del real decreto ley, compuesto por una quincena de iniciativas, salvo la moratoria de los desahucios a las familias vulnerables.

La formación de Puigdemont sostiene que esa parte del escudo social propicia la ocupación ilegal de viviendas, e insiste en considerarla «injusta» para los propietarios, incluso después de que el Gobierno la rebajara tras llegar a un acuerdo con el PNV para evitar que quienes solo poseen una o dos viviendas tengan que asumir los impagos de sus inquilino a la espera de una indemnización pública.

El problema es que los socios de la izquierda consideran irrenunciable ese freno a los desalojos, que ha estado en vigor desde el 2020 y que, de alguna manera, forma parte de sus señas de identidad. La vicepresidenta argumentó que «absolutamente todas» las medidas del texto tumbado «eran y son necesarias», pero admitió que habrá que «meditar» sobre «cómo se componen esas aritméticas parlamentarias». Con un límite claro: «Este Gobierno tiene capacidad de llegar a acuerdos, pero no a cualquier precio» dijo. Parte del contenido del real decreto podría salir adelante incluso con el respaldo del Partido Popular si no se mezclara con otros asuntos. Es el caso de la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación a comunidades autónomas y entidades locales, pero también de otras medidas que podrían llevarse a la Cámara bien como enmiendas a leyes en tramitación o como proyectos específicos.