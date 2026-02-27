Bustinduy, Maíllo, Colau y hasta el sindicalista Unai Sordo, en las quinielas para el relevo de Yolanda Díaz

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

Yolanda Díaz con los ministros Ernest Urtasun, Mónica García y Pablo Bustinduy, tras una reunión el pasado octubre.
Yolanda Díaz con los ministros Ernest Urtasun, Mónica García y Pablo Bustinduy, tras una reunión el pasado octubre. J.J. Guillén | EFE

La renuncia de la vicepresidenta segunda a ser candidata abre la carrera por la sucesión, aunque nadie da el paso de postularse

27 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La renuncia de Yolanda Díaz a presentarse como candidata a las próximas elecciones generales, pero no a su cargo de vicepresidenta segunda del Gobierno, ha abierto ya la carrera de la sucesión al frente del

