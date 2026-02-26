El PCE desmiente la nota que dice que advirtió de que los ultras querían implicar al monarca en el 23F

Enrique Santiago, secretario general del PCE y portavoz parlamentario de Izquierda Unida Carlos Luján | EUROPA PRESS

¿Son fiables los documentos desclasificados, algunos escritos a mano, anónimos, de origen desconocido, sin fecha concreta? Uno de los más interesantes y novedosos, elaborado por el Cesid, habla de una posible reunión entre Juan Carlos I y el teniente general Jaime Milans del Bosch para preparar la defensa de la Corona durante la celebración del juicio pertenece a la categoría B-2. En el servicio de información solo tenían categoría de fiable y contrastada aquellos documentos que estaban calificados como A-1.

El secretario general del PCE, Enrique Santiago, ahondó ayer en esa línea de cuestionamiento de los papeles desclasificados al negar lo que afirma una nota de la Dirección General de Policía. fechada el 11 mayo de 1981. En la misma se informa de la existencia de una «nota confidencial» con la que el partido habría alertado al que era su líder, Santiago Carrillo, del grave peligro de dejar a la extrema derecha que «impere en el mercado negro del rumor» y difunda que el rey estaba implicado en el golpe. El informe policial cita frases textuales de la supuesta nota: «La extrema derecha quiere implicar a la monarqufa y destrozarla como Institución democrática» y «Se deduce que existe un jaque mate a la monarquía, planteado por la extrema derecha, un jaque-mate, del que ya no puede volverse atrás».

Santiago fue tajante al afirmar que «ese supuesto documento no existe en los archivos del PCE», y subrayó que el partido ha revisado su documentación histórica sin encontrar rastro alguno del texto atribuido. Santiago enmarcó la desclasificación en «una nueva operación de blanqueo del papel del jefe de Estado».