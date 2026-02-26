Marlaska anuncia una revisión de los protocolos antiacoso en la Policía: «Es evidente que algo falló»

Fernando Grande-Marlaska, durante la comisión en el Congreso de los Diputados Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció ayer en la comisión del ramo del Congreso de los Diputados que realizará una «revisión extraordinaria» de los protocolos contra el acoso sexual de la Policía Nacional y la Guardia Civil porque, a su juicio, «es evidente que algo falló» en el caso de la agente que se ha querellado por una agresión sexual ocurrida en abril del pasado año contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario José Ángel González.

Marlaska comparecía la tarde de este miércoles en la comisión de Interior para valorar la puesta en marcha de las balizas V16, pero todos los grupos parlamentarios hablaron del «elefante» en la habitación, el caso de José Ángel González, por el que partidos como PP y Vox exigieron la dimisión el ministro. A la vista de los comentarios y acusaciones directas como que González era «su protegido», en su turno de réplica, Grande-Marlaska aprovechó para señalar que los hechos denunciados por la agente de policía son «gravísimos», por lo que en cuanto conoció la querella y se leyó sus 28 páginas, tuvo claro que el DAO «se iba inmediatamente o se iba inmediatamente», ha precisado.

En este sentido, el ministro defendió su actuación y recalcó que forzó la dimisión del número uno de la Policía Nacional uniformada «en menos de dos horas». «Se le dio un escasísimo espacio de tiempo para dimitir. Si no lo hacía, sabía que sería cesado en diez minutos», reveló el titular de Interior sobre González, exjefe de cerca de 75.000 agentes. «Lo sucedido es gravísimo y confío en que la Justicia depure con toda firmeza las responsabilidades», dijo el ministro, que recalcó que no puede «tolerar que alguien utilice este suceso para denigrar la reputación de la Policía Nacional», en referencia a ciertas críticas lanzadas por la oposición que apuntaban a una supuesta impunidad por parte de altos mandos.

Marlaska recordó que desde el 2022, en la Policía Nacional, y desde el 2019, en la Guardia Civil, existen protocolos antiacoso «que en estos años han servido para encarar situaciones similares, aunque no de la gravedad de la que nos ocupa».

Con todo, ha admitido fallos en estos procedimientos, por lo que ha avanzado que su departamento, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, activará una inspección interna para reforzar los protocolos. «Creo que se necesita esta evaluación extraordinaria. Es evidente que algo falló», ha dicho Marlaska en referencia a que la víctima no recurrió a estos mecanismos internos ni denunció inmediatamente lo ocurrido a través de los mismos. Su pretensión, con estas revisiones, es que se «detecten posibles carencias» en casos de abuso y acoso sexual o situaciones similares «para que hechos tan graves no vuelvan a producirse».