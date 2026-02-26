Incautados en Barajas 15 pangolines muertos en una maleta procedente de Etiopía

Ejemplares de pangolín muertos hallados en el aeropuerto de Madrid Guardia Civil | EUROPAPRESS

La Guardia Civil ha incautado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 15 ejemplares muertos de una subespecie de pangolín que se encontraban en el interior de una maleta procedente de un vuelo de Addis Abeba (Etiopía). Según ha informado este jueves la Dirección General de la Guardia Civil, fueron agentes de la Unidad de Fiscal y de Fronteras quienes interceptaron estos ejemplares muertos y envueltos en plástico en una maleta. Estos animales están protegidos por el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)

Fue el pasado 16 de febrero, cuando guardias civiles encontraron la maleta de una pasajera procedente de Addis Abeba en cuyo interior, la inspección de rayos X permitió detectar diferentes tonalidades y densidades que llamaron la atención de los agentes. Al abrir el equipaje frente a su propietaria, se encontraron los 15 ejemplares de pangolín, envueltos en plástico, con un peso de 40 kilos. Por ello, se ha investigado a la pasajera como presunta autora de un delito contra la fauna y los ejemplares han sido enviados a la autoridad nacional Cites para su estudio, catalogación y valoración.

La incautación se produjo en el marco de las funciones de resguardo fiscal del Estado, desempeñadas por la Guardia Civil y cuyo objeto es prevenir y perseguir el contrabando, el narcotráfico, el fraude y otras infracciones de carácter fiscal bajo la dependencia funcional de la autoridad aduanera.

El tráfico ilegal de especies protegidas constituye una grave amenaza para la biodiversidad y puede estar castigado con penas de prisión y multa, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal.