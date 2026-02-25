Yolanda Díaz se despide del sueño de Magariños para que la izquierda vuelva a entenderse

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. VÍTOR MEJUTO

La vicepresidenta renuncia a encabezar futuras listas tras el desgaste de Sumar mientras la izquierda busca su enésimo intento de recomponerse

25 feb 2026 . Actualizado a las 14:56 h.

En la cúspide de su popularidad, aupada en los sondeos como la ministra mejor valorada del Gobierno, Yolanda Díaz (Fene, 1971) citó en el pabellón madrileño de Magariños a Celso Emilio Ferreiro y a Rosalía de Castro.

