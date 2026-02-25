Yolanda Díaz se despide del sueño de Magariños para que la izquierda vuelva a entenderse

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. VÍTOR MEJUTO

En la cúspide de su popularidad, aupada en los sondeos como la ministra mejor valorada del Gobierno, Yolanda Díaz (Fene, 1971) citó en el pabellón madrileño de Magariños a Celso Emilio Ferreiro y a Rosalía de Castro.