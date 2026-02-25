Tres menores detenidos por una violación grupal en Valencia y grabar a la víctima

Agentes de la Policía Nacional en Valencia, en una imagen de archivo Manuel Bruque | EFE

Agentes del Grume de la Policía Nacional han detenido a tres menores -dos de ellos de 14 y uno de 15 años- como presuntos autores de una violación grupal a una compañera de instituto, de trece años, en los baños públicos de un centro comercial de Valencia. Según los hechos denunciados por los familiares de la víctima, los presuntos agresores habrían grabado las relaciones sexuales con sus teléfonos móviles y posteriormente mostraron las imágenes a otros compañeros del centro escolar. Además habría un cuarto menor que habría participado presuntamente en las agresiones, aunque al tener trece años es inimputable.

Los tres adolescentes detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores este martes. Según la versión que dieron tanto a la Policía Nacional como en las dependencias judiciales, las relaciones sexuales con la denunciante fueron consentidas. Uno de ellos reconoce que tuvo sexo con acceso carnal con ella tanto en el instituto como en dos baños del centro comercial, mientras que los otros dos esgrimen que entraron en el baño pero no llegaron a penetrarla en ningún momento.

La Fiscalía de Menores ha acordado como medidas cautelares la libertad vigilada de los tres arrestados por los delitos de agresión sexual con acceso carnal y contra la intimidad por descubrimiento y revelación de secretos, por grabarla sin permiso y haber mostrado las imágenes a terceros. Asimismo les ha impuesto la prohibición de comunicarse con la víctima y aproximarse a menos de 50 metros de ella.

La presunta violación grupal se produjo el pasado 10 de febrero cuando la menor de trece años quedó con uno de los ahora detenidos, con el que ya había tenido sexo consentido el día anterior en los aseos del propio instituto ?que este periódico no revela para preservar el anonimato de los menores?, para irse juntos a la salida de las clases hasta un centro comercial de Valencia.

Este menor, del mismo curso que la víctima (1º de la ESO) y unos meses mayor que ella ?acababa de cumplir los 14 unos días antes de la agresión grupal?, se presentó acompañado de otros dos amigos. Los tres ahora detenidos, y el hermano de uno de ellos que es inimputable, se marcharon junto a la denunciante y una amiga de esta a este centro comercial de Valencia.

«No quiero con vosotros»

Según denuncia la víctima, ella solo quería tener sexo con uno de ellos, como así les hizo saber, pero tras entrar en uno de los baños públicos del establecimiento comercial cerraron la puerta con pestillo y empezaron a quitarle la ropa mediante el uso de la fuerza. «No quiero nada con vosotros», le dijo a los otros dos amigos del chico con el que sí había accedido a tener sexo de forma voluntaria. Además la grabaron con sus teléfonos móviles sin su consentimiento.

La denunciante asegura que primero la forzó sexualmente el menor con el que el día anterior ya había tenido sexo consentido en los aseos del instituto, donde ya la habría grabado, según ella sin que lo supiera y le diera permiso. Después la violó el segundo de los detenidos y luego el tercero. Posteriormente, siempre según su relato, el chico «la convenció y presionó» para que tuviera sexo con los cuatro ?también habría entrado el menor inimputable? en un segundo baño con más espacio, en el que estuvieron en torno a 40 minutos, según reflejan las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial.

La menor le contó lo ocurrido a su amiga esa misma tarde, pero no le dijo nada a su abuela por vergüenza, como suele ocurrir en muchos de estos casos donde la víctima se siente culpable por haber accedido a entrar en el aseo con los ahora detenidos.

El caso se destapó dos días después cuando la dirección del Instituto de Educación Secundaria habló con la adolescente al haber tenido conocimiento a través de otro estudiante de cursos superiores de la existencia de una grabación en la que dos alumnos están manteniendo relaciones sexuales en los baños del centro. Es entonces cuando la menor cuenta por primera vez lo ocurrido en el centro comercial y se activa el protocolo ante casos de presunta agresión sexual.

Conversaciones aportadas por la defensa

Cuatro días después de que se hubiera producido la violación grupal y tras la denuncia interpuesta por su familia, la adolescente fue explorada en el Hospital La Fe de Valencia por el médico forense. Las defensas de los menores detenidos se amparan en la ausencia de lesiones que prueben el uso de violencia en la agresión sexual grupal denunciada y han aportado al juzgado los pantallazos de algunas conversaciones que probarían que ella accedió a tener sexo con los tres menores.

Los tres detenidos fueron expulsados unos días del centro escolar pero tras quedar en libertad podrán volver a las clases. Al haber abandonado el instituto la propia víctima, no estarían incumpliendo la orden de alejamiento impuesta. Asimismo, la Fiscalía de Menores ha solicitado que realicen un curso de educación sexual y en materia de igualdad.