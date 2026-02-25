El presidente de Plus Ultra niega «ayudas ilícitas» ni «trato de favor» en el rescate del Gobierno

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, del Senado.
Martínez Sola asegura que de los 53 millones concedidos en 2021 se han pagado nueve solo en intereses y tacha de «conjeturas» las acusaciones de «tráfico de drogas y transporte de oro» desde Venezuela

25 feb 2026 . Actualizado a las 18:19 h.

El presidente y cofundador de la compañía aérea Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo. El interviniente se ha acogido a su derecho

