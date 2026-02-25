González pide ante el rey que se conozca «todo» el proceso del 23F para «comprender el papel Juan Carlos I»

El expresidente del Gobierno, Felipe González, saluda al rey Felipe VI durante la presentación de una edición del libro «El rey» Javier Lizón | EFE

El Antiguo Salón de Sesiones del Senado de España acogió este miércoles la presentación de la segunda edición de El Rey (Tecnos Editorial), un libro dedicado a la función constitucional del jefe del Estado y que rescata tres dictámenes inéditos elaborados por el primer presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo. Un acto que contó con la presencia del propio Felipe VI, de las altas instituciones del Estado, así como de los expresidentes del Gobierno, Felipe González y Mariano Rajoy, y que coincide con la decisión del Ejecutivo de desclasificar todos los documentos del 23F al cumplirse 45 años del golpe de Estado. Una decisión que la Moncloa notificó al jefe de la Casa del Rey, Camilo Vilarino, y a la que se ha referido González en su intervención reclamando que se desclasifiquen «todo» el proceso golpista -se van a dar a conocer 153 archivos- para que «se comprenda el papel del rey Juan Carlos».

Las incógnitas del 23F: el papel del rey, el Cesid y la clase política, y las conversaciones Enrique Clemente

El exjefe del Ejecutivo calificó la actuación del rey emérito ese día de «decisiva» y «determinante» para que no hubiera interrupción de las libertades básicas de los ciudadanos. «En ningún momento de ese intento de golpe de Estado España se quedó sin las libertades de la Constitución», aseveró. Sobre quienes cuestionan que el entonces jefe del Estado tardara en reaccionar el 23F, se mostró tajante: «¿Quiénes son los que no entienden la política, que no saben que tenía que pulsar el sentimiento? El rey Juan Carlos tenía absolutamente claro cuál era su papel».

Bajo la atenta mirada de Felipe VI, González pidió no abrir la caja de Pandora y desclasificar los documentos de forma «más o menos arbitraria» sino que se presente «una ley» que se parezca a la de los demás países democráticos y permita conocer secretos de Estado que «no se encuentran en España» pero sí en otras cancillerías internacionales. «Hay gente muy especializada que encuentra más información en Londres, en París, incluso en Moscú, que en España. Hay que resolver esa anomalía», aseveró.