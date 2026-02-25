Estados Unidos calificó el golpe de «asunto interno» cuando su resolución aún no estaba clara

El rey Juan Carlos y la Reina Sofía reciben en el Palacio Real al presidente Ronald Reagan y su esposa, Nancy, durante su visita a España en 1985.
En un cable diplomático desclasificado este miércoles, el entonces secretario de Estado Haig evitó posicionar la diplomacia de su país. La mañana del 24- F Regan llamó al rey para felicitarle

25 feb 2026 . Actualizado a las 17:29 h.

El 24 de febrero, cuando el golpe de Estado del 23-F estaba a punto de fracasar, en el Palacio de la Zarzuela se recibió la llamada del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Eran las 10.35 h.

