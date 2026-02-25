Estados Unidos calificó el golpe de «asunto interno» cuando su resolución aún no estaba clara
En un cable diplomático desclasificado este miércoles, el entonces secretario de Estado Haig evitó posicionar la diplomacia de su país. La mañana del 24- F Regan llamó al rey para felicitarle25 feb 2026 . Actualizado a las 17:29 h.
El 24 de febrero, cuando el golpe de Estado del 23-F estaba a punto de fracasar, en el Palacio de la Zarzuela se recibió la llamada del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Eran las 10.35 h.