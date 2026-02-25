Los conspiradores del 23F consideraron a Juan Carlos I un objetivo «a batir y anular»

El coronel Antonio Tejero cuando irrumpió, pistola en mano, en el Congreso de los Diputados el 23F durante la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo MANUEL P. BARRIOPEDRO

Un documento de 23 páginas incluido entre los archivos sobre el 23F desclasificados hoy por Moncloa detalla que los conspiradores consideraban al rey Juan Carlos I un objetivo «a batir y anular». Sus autores critican haber