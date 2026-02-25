Los conspiradores del 23F consideraron a Juan Carlos I un objetivo «a batir y anular»
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El Gobierno desclasifica las 153 «unidades documentales» sobre el intento de golpe de Estado que han permanecido bajo secreto 45 años25 feb 2026 . Actualizado a las 14:05 h.
Un documento de 23 páginas incluido entre los archivos sobre el 23F desclasificados hoy por Moncloa detalla que los conspiradores consideraban al rey Juan Carlos I un objetivo «a batir y anular». Sus autores critican haber