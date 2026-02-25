Los conspiradores del 23F consideraron a Juan Carlos I un objetivo «a batir y anular»

Á. Soto / M. Á. Alfonso / P. de las Heras / L. Pérez MADRID / COLPISA

El coronel Antonio Tejero cuando irrumpió, pistola en mano, en el Congreso de los Diputados el 23F durante la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo
El Gobierno desclasifica las 153 «unidades documentales» sobre el intento de golpe de Estado que han permanecido bajo secreto 45 años

25 feb 2026 . Actualizado a las 14:05 h.

Un documento de 23 páginas incluido entre los archivos sobre el 23F desclasificados hoy por Moncloa detalla que los conspiradores consideraban al rey Juan Carlos I un objetivo «a batir y anular». Sus autores critican haber

