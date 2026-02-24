Ortega Smith desafía a Abascal y le pregunta si «la división es lo más conveniente»

Javier Ortega Smith, durante la sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento de Madrid Gustavo Valiente | EUROPA PRESS

Javier Ortega Smith, ha desafiado al presidente de Vox, Santiago Abascal, que le suspendió de militancia, y ha intervenido en el pleno como portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, afirmando que su «primera preocupación es Madrid y España» y que algunos deberán plantearse si la división «es lo más conveniente» para el país.

La sesión plenaria ha arrancado con los concejales de Vox sentados en la bancada en el mismo orden de siempre pero su llegada a Cibeles ha evidenciado la fractura del grupo: por un lado llegaban juntos Ortega y los también suspendidos de militancia de forma cautelar Carla Toscano e Ignacio Ansaldo y, por otro y por separado, Cabello y el secretario general del grupo, Fernando Martínez Vidal, quien la apoya.

A su entrada al hemiciclo el aún portavoz ha querido rebajar expectativas a la prensa asegurando que se trata de un Pleno ordinario más donde acuden a «defender a los madrileños». «A los madrileños no les vamos a defraudar, no les vamos a engañar y no les vamos a olvidar», ha señalado.

«Vamos a seguir defendiendo su libertad, la libertad de poder circular por las calles sin violencia, sin machetazos, la libertad de poder llegar a fin de mes sin que les esquilmen con impuestos abusivos, la libertad de que sus hijos no sean adoctrinados por el fanatismo y las imposiciones de las ideologías de la izquierda», ha trasladado a la prensa. Eso es lo que vienen defendiendo desde el 2019, cuando llegó al Ayuntamiento. «Algunos tendrán que preguntarse y tendrán que contestar a los madrileños por qué, ante una situación de tanta gravedad en España, con tantos problemas, con un gobierno de delincuentes y de criminales, han querido poner a este grupo municipal en la tesitura del enfrentamiento, de la división y entorpecer la labor que estamos realizando en pro de los madrileños», ha lanzado a la dirección de su partido.

«Algunos tendrán que plantearse si estas estrategias son buenas de cara a Madrid, de cara a los madrileños, de cara a los españoles, si el generar división, el generar enfrentamiento y cometer arbitrariedades e injusticias es lo más conveniente para España y los madrileños. Nosotros seguimos trabajando exactamente igual que el primer día, en pro de Madrid, en pro de España y en pro de la libertad», ha insistido.