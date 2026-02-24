La jueza de la dana da el primer paso para imputar a Mazón

Mazón, en la comisión de las Cortes Valencianas por la dana Jorge Gil | EUROPAPRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón. Así lo ha adelantado el TSJCV en su cuenta de X, donde comunica la decisión de la magistrada que instruye la causa por la gestión de las riadas que dejaron 230 víctimas mortales el 29 de octubre del 2024 en la provincia de Valencia.

La competencia para investigar a Mazón corresponde al TSJCV dado que dejó el cargo de presidente de la Generalitat pero mantiene su acta de diputado en Les Corts. En la causa figuran como investigados la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso.

El anuncio se produce cuando continúan en las Cortes Valencianas las comparecencias previstas en la comisión de investigación abierta. Precisamente esta mañana la presidenta de la Associació de Víctimes Mortals de la Dana, Rosa Álvarez, ha cargado contra la «negligencia» de la gestión del Consell de las inundaciones del 29 de octubre de 2024 y ha reivindicado que las 230 víctimas mortales no pueden «convertirse en estadísticas», al tiempo que han exigido «verdad, justicia y reparación»: «No hemos venido a mendigar la verdad, hemos venido a reclamarla. No hemos venido a pedir permiso, hemos venido a señalar responsabilidades».

«Seguimos en pie no por ustedes, sino a pesar de ustedes. Aquí estamos, aquí vamos a seguir hasta que cada verdad salga a la luz y cada responsabilidad tenga nombre y apellidos. No nos vamos a ir, no nos vamos a callar y no vamos a permitir que nadie vuelva a morir por la incompetencia de un gobierno», ha expresado.

Álvarez ha aprovechado su intervención para criticar que la comisión de investigación de Les Corts hayan tardado más de un año en citar a las víctimas y ha reprochado al PP y Vox que se hayan «resistido» a dejarlas acudir a este foro. «Puede que para algunos de ustedes solo seamos números», ha deslizado, al tiempo que ha sostenido que la verdad, la justicia y la reparación son las tres palabras que les «mantienen en pie».

Dicho esto, sobre la gestión de la dana, ha denunciado la «ineptitud» y la «negligencia» del Consell y ha insistido en que las 230 muertes eran «evitables», puesto que los representantes del gobierno valenciano «solo tenían que hacer su trabajo y mandar la alerta a tiempo y con un contenido acorde al riesgo». «Da igual si en valenciano o castellano», ha añadido.