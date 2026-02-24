El decálogo presentado por el PP para negociar con Vox sienta las bases para un pacto a nivel nacional

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, acompañado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, realizan una videoconferencia con la candidata al Gobierno de Extremadura, María Guardiola. DAVID MUDARRA / EFE

El decálogo presentado por el PP para los pactos en Extremadura y Aragón asume algunos postulados de Vox, pero va más allá de la negociación autonómica y podría afectar a los pactos para gobernar España tras las elecciones generales. Se dice que es un marco de negociación «único, vinculante y de aplicación en toda España» para garantizar la «gobernabilidad con proporcionalidad»

1 Respeto a la unidad nacional y la Constitución. Cualquier acuerdo de gobierno debe ajustarse plenamente a la Constitución, a la unidad de España y al Estado de Derecho. No se contemplan pactos que vulneren la legalidad vigente ni que cuestionen el orden constitucional.

2 Reparto competencial. Los acuerdos deberán respetar el actual sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades, evitando extralimitaciones o invasiones competenciales.

3 Defensa de las instituciones. Se considera necesario proteger las principales instituciones del Estado, la separación de poderes y respetar la Jefatura del Estado.

4 Coherencia programática. Los pactos deberán ser coherentes con el programa electoral del partido. Se admite ampliar propuestas, pero no contradecirlas. La lógica es respetar el mandato recibido en las urnas.

5 Igualdad ante la ley y defensa de la libertad. Se establece como base la igualdad de todos los ciudadanos sin distinción por territorio, ideología, lengua, sexo u origen. Se rechazan medidas que generen desigualdad y se apuesta por proteger las libertades individuales, la iniciativa personal y el pluralismo político y social.

6 Proporcionalidad. El reparto de poder, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo, debe respetar la proporcionalidad que los ciudadanos establezcan en las urnas.

7 Identidad política propia. El PP reivindica su identidad diferenciada en cualquier pacto. Un acuerdo no implica diluirse en el socio. Sin embargo, sostiene que ninguna discrepancia debe situarse por encima del interés general ni del mandato mayoritario de cambio político expresado por los votantes.

8 Prioridades e inmigración. Es el apartado más amplio: bajada de impuestos dentro de las competencias autonómicas; reducción de burocracia y defensa de la unidad de mercado; apoyo al sector primario frente a la sobrerregulación; defensa de un mix energético que incluya la nuclear; aumento de la oferta de vivienda y desalojo rápido de ocupaciones ilegales; revisión de políticas migratorias ante los niveles «intolerables» de inmigración irregular, de modo que quien cometa delitos graves sea expulsado; apoyo a la natalidad y la familia; refuerzo del papel de los padres en educación; promoción de una enseñanza basada en el esfuerzo y la excelencia; políticas de igualdad centradas en empleo y conciliación; condena de violencias «políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier clase»; facilitar la emancipación juvenil; refuerzo de la seguridad ciudadana y fortalecimiento de la sanidad pública.

9 Responsabilidad solidaria y gobernabilidad. Los socios asumirán responsabilidad colegiada por las decisiones adoptadas y su impacto presupuestario. Los acuerdos deben evitar chantajes parlamentarios y garantizar estabilidad.

10 Estabilidad institucional. Se exige un compromiso explícito de estabilidad durante toda la legislatura, concretado en la aprobación de cuatro presupuestos.