El CGPJ rechaza sancionar a los jueces que descalificaron a Sánchez, su mujer e Irene Montero

Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El juez Eloy Velasco durante una conferencia en Ourense en el año 2018
El juez Eloy Velasco durante una conferencia en Ourense en el año 2018 Miguel Villar

La mayoría conservadora de la Comisión Disciplinaria archiva el expediente a Velasco, que calificó a la dirigente de Podemos de «cajera» de supermercado, y Ruiz de Lara, que llamó «Barbigoña» a Begoña Gómez

24 feb 2026 . Actualizado a las 18:14 h.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido archivar los expedientes disciplinarios abiertos a los magistrados Manuel Ruiz de Lara y Eloy Velasco por sendas faltas graves cometidas en las descalificaciones realizadas al presidente del

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
Mensual 1€/mes

Antes 8,95€
Anual 24€/año

Antes 79€