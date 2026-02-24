El CGPJ rechaza sancionar a los jueces que descalificaron a Sánchez, su mujer e Irene Montero
MADRID / COLPISA
La mayoría conservadora de la Comisión Disciplinaria archiva el expediente a Velasco, que calificó a la dirigente de Podemos de «cajera» de supermercado, y Ruiz de Lara, que llamó «Barbigoña» a Begoña Gómez24 feb 2026 . Actualizado a las 18:14 h.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido archivar los expedientes disciplinarios abiertos a los magistrados Manuel Ruiz de Lara y Eloy Velasco por sendas faltas graves cometidas en las descalificaciones realizadas al presidente del