La víctima del exjefe de la Policía entrega los audios de la supuesta violación y pide que los analice la Guardia Civil

Melchor Saiz Pardo MADRID / COLPISA

A la izquierda, José Ángel González, denunciado por agresión sexual a su llegada a su domicilio SERGIO PEREZ | EFE

El letrado de la inspectora asegura que otras agentes se han puesto en contacto con él para denunciar otros «acosos con tintes sexuales» de la «cúpula» de la Policía

23 feb 2026 . Actualizado a las 11:58 h.

El juez David Yehiel Maman —instructor de la investigación judicial por la denuncia por violación contra el exjefe de la Policía José Ángel González— tiene en su poder desde la mañana de este lunes los dos

