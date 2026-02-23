La víctima del exjefe de la Policía entrega los audios de la supuesta violación y pide que los analice la Guardia Civil
MADRID / COLPISA
El letrado de la inspectora asegura que otras agentes se han puesto en contacto con él para denunciar otros «acosos con tintes sexuales» de la «cúpula» de la Policía23 feb 2026 . Actualizado a las 11:58 h.
El juez David Yehiel Maman —instructor de la investigación judicial por la denuncia por violación contra el exjefe de la Policía José Ángel González— tiene en su poder desde la mañana de este lunes los dos