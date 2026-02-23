Un tercio de la carrera judicial se jubilará en poco más de una década, según un informe

Imagen de archivo del acto de toma de posesión de los jueces de 72 promoción de la Escuela Judicial presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

En el año 2025 se produjeron en España 117 jubilaciones en la carrera judicial, de las que el 39,32 % fueron voluntarias, según un estudio elaborado por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que revela que un tercio de la carrera judicial se jubilará en poco más de una década. Se trata de la cuarta edición del estudio sobre jubilaciones que realiza esta asociación de jueces -la segunda en cuanto a número de asociados- y que, en esta ocasión, lleva como título Análisis de las jubilaciones y necesidades de reposición en la carrera judicial 2022-2035. Según estas cifras, de las 117 jubilaciones del pasado año, 60 fueron forzosas por razón de edad, otras 46 fueron voluntarias o anticipadas y 11 se produjeron por incapacidad permanente.

«Cada cuatro días se jubila un juez», explica la portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y coautora del estudio, Marien Ortega, que alerta de que un tercio de la carrera judicial se jubilará en el 2031.

En este sentido, considera que «está en riesgo la tutela judicial efectiva de los ciudadanos» al converger varios elementos, como el envejecimiento de la carrera judicial, menos jueces de carrera, más jubilaciones anticipadas por factores de carga y salud laboral, bajas que no se cubren y una sobrecarga de trabajo que no deja de crecer.

Es una conclusión similar -detalla la AJFV- a la que recientemente ha llegado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su 'Plan estratégico para el decenio 2026-2035 de recursos humanos en la carrera judicial'.

A su juicio, perder un tercio de los jueces y magistrados en activo en una década tiene consecuencias de gran calado para el funcionamiento del sistema judicial pues la salida masiva de jueces agrava todos los problemas existentes, en un contexto en el que la planta judicial ya presenta un déficit estructural con cientos de órganos reforzados y una «fuerte dependencia» de la justicia interina.

Eso sumado a que la tasa de litigiosidad ha pasado de 128,3 asuntos por cada 1.000 habitantes el 2018 a 145,7 asuntos en el 2023 y 160,41 en el 2024, advierte.

Las 500 plazas anunciadas por Justicia no son suficientes

Lamenta que las 500 plazas cuya creación han anunciado recientemente el Gobierno y el CGPJ tan solo cubren las jubilaciones registradas desde el 2021 (506 en total), «pero son insuficientes» porque en diez años se producirán cerca de 1.800 bajas.

«Sin una política sostenida de incremento de plazas de acceso a la carrera judicial, la combinación de jubilaciones masivas, la creación insuficiente de nuevas plazas y el crecimiento de la litigiosidad compromete la capacidad de los tribunales para resolver los asuntos en un plazo razonable», advierte.

Ortega recuerda además que en solo tres años, 139 jueces y magistrados han decidido adelantar su retirada en un contexto de envejecimiento de la carrera judicial, aumento de la sobrecarga de trabajo, ausencia de soluciones políticas y «clima de deslegitimación del Poder Judicial por parte de otros poderes del Estado».

Las 117 jubilaciones producidas en la carrera judicial en el 2025 suponen 18 más que en el 2024 y confirman una tendencia claramente ascendente desde el 2022.

Para la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la sobrecarga de trabajo no solo afecta a la calidad de la Administración de Justicia al reducir el tiempo que puede dedicarse a cada asunto, sino que tiene un impacto directo en la salud y el bienestar de los jueces, favoreciendo que muchos opten por la jubilación voluntaria o anticipada.