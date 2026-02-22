El Gobierno da casi por segura una nueva derrota en el Congreso en la negociación del escudo antidesahucios

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, pasa por delante de Pedro Sánchez en el hemiciclo de la Cámara Baja. Chema Moya | EFE

De nuevo, una votación al límite. De nuevo, todo en manos de Junts. El Gobierno someterá este jueves a la convalidación del Congreso tres reales decretos leyes: el de las ayudas a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz y Gelida y los dos en los que dividió el que, pese a incluir un asunto tan delicado como la revalorización de las pensiones, rechazaron el pasado 27 de enero el PP y Junts, molestos por la estratagema de los socialistas y Sumar para tratar de soslayar su falta de mayoría parlamentaria mezclando en un mismo texto asuntos sobre los que hay un amplio consenso con otros que de manera aislada no lograrían aprobar. Ahora, la prórroga del escudo social, una de las banderas del Ejecutivo en vigor desde 2020, está más que en el aire.

El alza de las pensiones y las ayudas por los accidentes de tren están más que garantizadas. Pero nada se ha movido desde que la formación de Carles Puigdemont advirtió de que no daría su brazo a torcer con la moratoria contra los desahucios. A pesar de que el PNV logró que la nueva redacción excluya de la suspensión de los lanzamientos a los propietarios con solo una o dos viviendas, los de Puigdemont siguen considerando que la iniciativa no «no soluciona el problema» y es enormemente «injusta» por obligar a ciudadanos comunes a cargar con el coste de un sostén que debería corresponder al Estado.

Bastaría la abstención de Junts

Para que el controvertido decreto ley no decaiga bastaría con que Junts se abstuviera. Fuentes del Ejecutivo son, sin embargo, muy pesimistas. La propia portavoz del partido catalán, Míriam Nogueras, echó un jarro de agua fría el martes sobre aquellos que pudieran haberse hecho ilusiones pensando que la claudicación del PSOE con la proposición de ley contra la multirreincidencia —una de las cuestiones que los posconvergentes mantenían en la lista de debes del Gobierno— les llevaría a adoptar una actitud más flexible. En el Gobierno están convencidos de que hay poco que hacer y de que la posición de los secesionistas responde a una estrategia global más que al contenido técnico del texto. Fuentes de Moncloa ya admiten, de hecho, que, aunque les plantee un problema con los socios de la izquierda no harán un tercer intento con un nuevo real decreto ley. «Quizá lo mejor sea señalar a los que lo tumban», sostienen.