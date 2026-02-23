Ortega Smith desafía a Vox y se atrinchera como portavoz en Madrid

Europa Press TV

Javier Ortega Smith y la dirección de Vox mantienen su pulso. El fundador del partido ha insistido este lunes en que sigue siendo el «portavoz» de la formación en el Ayuntamiento de Madrid pese a que el partido le ha suspendido de militancia de forma cautelar por «desacatar» la resolución del Comité Ejecutivo Nacional que le descabalgaba del cargo y le exigía dejar paso en el Consistorio de la capital a otra concejal, Arantxa Cabello.

Ortega Smith ha argumentado que no va a dejar su puesto en el Ayuntamiento porque no hay «ninguna normativa que obligue» a celebrar una votación interna para relevar al portavoz, salvo que lo pida la mayoría de los concejales. «Si la mayoría de los concejales lo solicita, no tendré ningún problema en convocar una reunión y proceder a esa votación, pero mientras la mayoría de los concejales no lo considere necesario, no tiene ningún sentido», ha señalado Ortega Smith, que ha mostrado su carné de afiliado de Vox, con el número seis, ha contado que Santiago Abascal tiene el cuatro, y ha recordado cuando, en los albores del partido, recorrían España en «coches particulares». «Muchos de los que ahora nos critican no tienen ni idea de lo duro que fue aquello, que nos dejamos el tiempo y el dinero en levantar este proyecto», ha criticado.

Garriga: «Las decisiones de la Ejecutiva las cumplen el afiliado número 6 y el 68.000»

La dirección de Vox ha suspendido cautelarmente de militancia tanto a la portavoz adjunta del grupo municipal en Madrid, Carla Toscano, como al concejal Ignacio Ansaldo, como ya hiciera con el portavoz de la formación en la capital, Javier Ortega Smith, han informado fuentes municipales a Europa Press. La secretaría general de Vox, a cargo de Ignacio Garriga, ha remitido un comunicado al Ayuntamiento de Madrid, como ya hiciera el jueves pasado con respecto a Ortega Smith, donde comunica la apertura de un expediente de expulsión del partido, en situación cautelar, tanto a Toscano como a Ansaldo, de quien se da la circunstancia que ostenta el carné número uno de afiliado de Vox como socio fundador.

Garriga ha asegurado que el conflicto con Ortega Smith está en «órganos independientes» de Vox, que resolverán en un plazo que todavía no está cerrado sobre una expulsión definitiva de uno de los rostros más visibles del partido, enfrentado con la cúpula desde el 2022, cuando fue relegado del puesto de secretario general y sustituido, precisamente, por Garriga. Desde entonces, Ortega Smith ha dejado de ser vicepresidente de Vox, portavoz adjunto en el Congreso y miembro del Comité Ejecutivo Nacional.

Javier Ortega Smith adelantaba el pasado viernes que peleará dentro de la formación política hasta donde tenga que llegar, incluida la justicia ordinaria, porque su «honorabilidad no está en venta», para acusar al partido que dirige Santiago Abascal de inventarse «mentiras» como «excusas» para tratar de echarle. Ortega se ha reafirmado este lunes como «como portavoz» de Vox y ha asegurado que ni hay mayoría para relevarle dentro del grupo municipal ni tampoco división interna, aunque es conocido que cuenta con el respaldo tanto de Toscano como de Ansaldo frente a Arantxa Cabello, señalada por la dirección del partido como portavoz del grupo frente a Ortega, y Fernando Martínez Vidal.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aclaraba ya días atrás a Ignacio Garriga que solo el grupo municipal puede apartar de la portavocía a Javier Ortega Smith, esto es, ni el partido ni el Consistorio, para poner en tela de juicio el «lío monumental» en el que se han metido.