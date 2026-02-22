Sánchez reitera en Ponferrada que «España va como nunca» y responde a Guardiola: «El machismo del PP es igual al machismo de Vox»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, en Ponferrada. Fernando Otero | EUROPAPRESS

«España va como nunca y la oposición miente como siempre», ha reiterado el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, este domingo en un mitin en Ponferrada (León) con motivo de la precampaña electoral en Castilla y León. El jefe del Ejecutivo, que ha reivindicado los datos que avalan el crecimiento económico del país al 2,8 %, ha querido señalado la actividad llevada a cabo por el Gobierno central en la última semana, que, según ha recordado, comenzó el lunes con la firma con los sindicatos en el Ministerio de Trabajo de una nueva subida del salario mínimo interprofesional que beneficiará «fundamentalmente» a los jóvenes y a las trabajadoras.

El líder del PSOE ha llamado este domingo a los socialistas a movilizarse en Castilla y León para que esa comunidad, que en el 2022 se convirtió en «la zona cero» de los gobiernos del PP y Vox, sea en las elecciones del 15 de marzo «el punto final» de esos gobiernos.

En el que es su primer acto en precampaña de las elecciones castellanoleonesas, junto al candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, Sánchez ha reivindicado las políticas socialdemócratas y ha apostado por mantener la singularidad de España, donde crece la ultraderecha, como ocurre en el resto del mundo, pero ha recalcado que ese auge tiene enfrente un Gobierno de coalición progresista.

«Cuando me dicen ''¿merece la pena?''... ¿Que si merece la pena? Merece la pena hasta el 2027 y más allá. Pero para eso necesitamos también que haya alcaldes socialistas y presidentes socialistas como Carlos Martínez, al frente de instituciones tan importantes como la de la Junta de Castilla y León», ha subrayado Sánchez.

Sánchez se mide a casi 39 años de gobierno del PP en la comunidad. Además de recordar la labor de la Junta dirigida por Fernández Mañueco durante los incendios del verano,el líder del PSOE ha instado a los castellanoleoneses a elegir «la buena política» y el cambio frente a «la resignación, las excusas y la mala gestión», recoge Efe.

Después de los malos resultados el PSOE en Extremadura y Aragón, las encuestas auguran un posible gobierno de coalición entre PP y Vox en Castilla y León. Sánchez ha cargado contra ellos, recordando, por ejemplo, que la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, señaló en una entrevista que el feminismo que defendía era el mismo que el que defiende Vox. «Para que nos entendamos todos, el machismo del PP es igual al machismo de Vox», ha respondido el jefe del Ejecutivo, que ha criticado también que, tras convertirse la Constitución de 1978 en la carta magna más longeva del país, la derecha que no la apoyó en su día crea ahora que solo ella es constitucionalista.

A su juicio, todos los partidos son constitucionalistas, «incluso aquellos que en algunos territorios van contra la Constitución», y esa es la gran victoria de la Constitución española.

Las «sucias manos» de los tecnoligarcas

Sánchez ha aprovechado el mitin para defender su apuesta por poner límites en las redes sociales y frenar los algoritmos que privilegian la difusión de contenidos violentos, pornográficos y zafios, la desinformación y los bulos.

«Lo que está haciendo la ultraderecha al decir que no a este tipo de medidas es precisamente reconocer quién es su amo y a qué intereses defiende», ha asegurado Sánchez, quien se ha comprometido a poner la salud de los niños y adolescentes por delante de «la cuenta de resultados de cuatro tecnoligarcas que viven en Estados Unidos».

«Vamos a quitar las sucias manos de los tecnoligarcas de la salud mental de nuestros hijos y de nuestras hijas y de sus móviles», ha insistido Sánchez en defensa de una iniciativa a la que, ha recordado, se han sumado otros gobiernos.

En el mitin de precampaña electoral, ha estado presente también la presidenta del PSOE en Castilla y León y ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la que el presidente del Ejecutivo ha mencionado para recordar que el Consejo de Ministros acordó el martes pedir a la Fiscalía General del Estado que investigue a los tecnoligarcas y a sus plataformas por los contenidos pornográficos en los que se manipulan a través de la inteligencia artificial los rostros de las mujeres e imágenes de niños y madres.