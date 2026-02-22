Un hombre de 70 años muere apuñalado por su hermano en Peleas de Abajo, en Zamora

El hermano de la víctima es detenido como presunto autor del crimen en el municipio zamorano de Peleas de Abajo. GUARDIA CIVIL | EFE

Un hombre de 70 años ha muerto, al parecer, a causa de la agresión infligida con arma blanca por su hermano, de 66, en el municipio zamorano de Peleas de Abajo.

El supuesto autor del crimen ya ha sido detenido por la Guardia Civil y de las diligencias se ha hecho cargo el Tribunal de Instancia de Zamora número 6, han informado a Efe fuentes del 112 y de la Guardia Civil.

El cuerpo sin vida del fallecido ha sido hallado este domingo por la mañana, aunque no había sido visto por sus vecinos desde el pasado viernes.

El suceso se ha sabido después de que sobre las siete y veinte de la mañana de este domingo el servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibiera una llamada en la que se informaba de que había una persona inconsciente en un domicilio, con heridas de arma blanca y que supuestamente había sido atacada por un familiar.

Al llegar al lugar, los servicios sanitarios de Emergencias certificaron el fallecimiento del hombre, ha informado el 112 de Castilla y León.

Por el momento, la Guardia Civil de Zamora continúa con la investigación y el detenido ha sido trasladado a dependencias del Instituto armado antes de ser puesto a disposición judicial.

El hombre fue encontrado en la cama de su habitación con varias puñaladas en su cuerpo y la Guardia Civil trata ahora de determinar en qué momento durante el fin de semana se produjo la agresión mortal, ya que el ahora fallecido no había sido visto desde el viernes.EFE

