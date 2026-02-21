Una mujer a prisión y dos adolescentes al centro de menores por matar a un joven a cuchilladas en Valladolid

POLICÍA NACIONAL | EUROPAPRESS

Dos de los tres detenidos como supuestos autores de matar a cuchilladas a un joven de 18 años este viernes en Valladolid han sido enviados a un centro de menores, mientras que la tercera arrestada ha sido trasladada a prisión.

La agresión mortal se sitúa en el contexto de la rivalidad entre grupos juveniles violentos de referente latino, concretamente entre los Dominican Don't Play (D.D.P.) y Trinitarios, según han informado este sábado fuentes de la Policía Nacional.

Los detenidos son un menor inimputable, de 13 años, y dos mujeres, una de ellas menor de edad, que fueron arrestados como supuestos autores de un delito de homicidio doloso.

Ocurrió a las 14.35 horas de este viernes, 20 de febrero. El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió varias llamadas alertando de una pelea entre jóvenes en la calle Democracia, al norte de la ciudad, en la que se daba cuenta de que uno de ellos había resultado herido por arma blanca.

Varias dotaciones de la Policía Nacional se desplazaron de inmediato al lugar, y encontraron a un joven tendido en la vía pública con varias lesiones torácicas.

Una enfermera fuera de servicio estaba realizando al chico maniobras de reanimación, a las que se sumaron los primeros agentes mientras solicitaban una ambulancia medicalizada y establecían un perímetro de seguridad.

Mientras se asistía a la víctima, otras patrullas recabaron información de los testigos, quienes facilitaron la descripción de varias personas que habían huido ante la rápida llegada de los agentes.

Más de 20 policías nacionales iniciaron con esos datos un dispositivo de búsqueda y contaron con la colaboración de la Policía Municipal.

Apenas una hora después del ataque, los agentes localizaron en el paso peatonal subterráneo de la Avenida Segovia con calle Panaderos, una zona no cercana al lugar del suceso, a dos mujeres de 17 y 18 años, que habían estado con el presunto autor material del crimen en el momento de los hechos.

Entre sus pertenencias se intervino un pasamontañas que el agresor utilizó durante el ataque, informa Efe.

De forma paralela, otra dotación localizó en la calle Infantería, por el barrio de Las Delicias, al este de la ciudad, a un joven de 13 años, supuesto autor material de la agresión, que presentaba manchas de sangre en el pantalón.

Simultáneamente, equipos policiales que peinaban la zona próxima al lugar del suceso recuperaron una sudadera y un guante de látex arrojado a un contenedor de vidrio, así como una prenda de cuello y un coletero.

También localizaron el arma empleada en la agresión, un cuchillo de cocina con una hoja de 20 centímetros, oculto en una zona ajardinada cercana. Todo el material quedó custodiado hasta la llegada de la Policía Científica.

Las gestiones realizadas permitieron determinar que los tres supuestos implicados —un joven de 13 años y dos mujeres, de 17 y 18 años— habían acometido al joven que resultó fallecido y que sufrió tres heridas incisas en el torso provocadas por el arma blanca.

La víctima fue trasladada al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde falleció a causa de las cuchilladas.

El menor inimputable fue derivado a la Fiscalía de Menores, que estableció su ingreso en el Centro de Menores Zambrana.

Las dos mujeres arrestadas fueron puestas este sábado por la mañana a disposición de la autoridad judicial, que ordenó para la mayor de edad ingreso en prisión, y para la menor, su ingreso en el Centro de Menores Zambrana.