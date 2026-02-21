Las izquierdas en el Gobierno intentan rearmarse, sin Podemos ni Díaz, y sacudirse el «derrotismo»
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
IU, Más Madrid, Sumar y los Comunes ponen la primera piedra de una coalición para las generales sin todavía marca electoral y encaran su «batalla más importante»21 feb 2026 . Actualizado a las 14:08 h.
La izquierda ha vuelto este sábado a la casilla de salida en su eterno tránsito hacia la unidad electoral. El reto, sortear las rencillas que atenazan al espacio político y la penalización de un sistema electoral