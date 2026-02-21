Las izquierdas en el Gobierno intentan rearmarse, sin Podemos ni Díaz, y sacudirse el «derrotismo»

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, interviene ante el líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, y la ministra de Sanidad, Mónica García, de Más Madrid Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

La izquierda ha vuelto este sábado a la casilla de salida en su eterno tránsito hacia la unidad electoral. El reto, sortear las rencillas que atenazan al espacio político y la penalización de un sistema electoral