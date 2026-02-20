Vota y opina: ¿Debería retirarse el busto de Manuel Fraga del Senado?

Busto de Fraga situado en el pasillo principal del Senado

Diez formaciones políticas con representación en el Senado registraron este viernes en la Cámara Alta una solicitud para retirar el busto del político gallego Manuel Fraga Iribarne ubicado en el pasillo que da entrada al hemiciclo desde hace trece años. La solicitud, fundamentada en la Ley de Memoria Democrática aprobada en el 2022, ha sido firmada por veinticuatro senadores del PNV, ERC, Junts, EH Bildu, Geroa Bai, BNG, Compromís, Más Madrid, Agrupación Socialista Gomera y Eivissa i Formentera al Senat.

En su escrito, los socios parlamentarios del Gobierno sostienen que una institución democrática «no puede normalizar símbolos de impunidad ni proyectar reconocimiento público sobre responsables políticos vinculados a la represión», en referencia al cargo como ministro que ostentó Fraga durante la dictadura de Francisco Franco. ¿Estás de acuerdo con esta solicitud?

