La querellante contra el exjefe de la Policía Nacional rechazó la oferta de elegir destino a cambio de su silencio y ascendió luego a inspectora

El exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional José Ángel González en una imagen de archivo durante la presentación de la iniciativa para concienciar sobre los peligros asociados al juego online entre adolescentes. EUROPA PRESS

La denuncia presentada por la víctima de la presunta agresión sexual del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González indica que, tres meses después de la agresión, la agente recibió una llamada del número dos del mando policial, Óscar San Juan, en la que este le decía que «elija a qué destino/puesto de trabajo quiere ir y que cuando lo tenga pensado se lo mande por WhatsApp».

La víctima le preguntó entonces al asesor de González si esa proposición procedía de su jefe. A lo que este contestó: «No sé de qué hablas y solo te llamo para saber tus intereses». «No contesto a su proposición», respondió la agente, según el texto de la querella, rechazando lograr un destino a cambio de su silencio sobre la presunta violación, ocurrida el 23 de abril de 2025.

Superó todas las pruebas

La agente consiguió, tres meses después de que se produjera la agresión sexual, y diez días después de que Óscar San Juan, según la denuncia, la intentara coaccionar, ser ascendida al rango de inspectora. Okdiario publicó, sin revelar el nombre de la agente, que esa promoción aparece en la relación de ascensos del Boletín Oficial del Estado (BOE) del 16 de julio de 2025, en una resolución que formaliza el ascenso de 227 subinspectores a la categoría de inspector tras superar todas las pruebas del proceso selectivo convocadas al efecto por las Resoluciones de la Dirección General de la Policía de fechas «02 de noviembre de 2022 (para promoción interna) y de fecha 25 de noviembre de 2022 (para turno libre)».

El 24 de julio la agente se incorporó a su nuevo destino en la Subdirección de Recursos Humanos y Formación, en la misma sede donde trabajaba González, que la llamó a su despacho. Desde el 28 de julio la víctima está de baja laboral por trastorno ansioso-depresivo reactivo a agresión sexual.