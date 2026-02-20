Dimite el director del Instituto Canario de Vivienda, de Coalición Canaria, tras su procesamiento por un presunto delito sexual

Antonio Ortega, ex director del Instituto Canario de la Vivienda Gelmert Finol

Antonio Ortega ha presentado su dimisión como director del Instituto Canario de Vivienda (Icavi) tras ser procesado un presunto delito contra la libertad sexual. El exalcalde de San Mateo, de Coalición Canaria, dirigía el organismo desde el 2023. Su renuncia ha sido confirmada este viernes por la mañana por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, presidente a su vez del Icavi. «El lunes, en el Consejo de Gobierno, tomaremos cuenta de esa dimisión», dijo Rodríguez.

«Agradecemos todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho estos años. Se ha dejado el cuerpo y el alma para dar una respuesta a una emergencia habitacional, pero es evidente que la situación personal tiene unas consecuencias y por tanto, agradeciéndole, aceptaremos su dimisión«, añadió el consejero.

Rodríguez calificó la situación de «enormemente grave», pero también señaló que «todavía no hay una sentencia» y no pueden valorarlo. El pasado 6 de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria dio por concluida la instrucción, que había comenzado en 2022, y dejó a Ortega a un paso del juicio oral. El juez fijó una fianza de 125.000 euros para cubrir una posible indemnización de la denunciante. En 2022, Ortega fue denunciado por una mujer de 24 años que le acusó de tocamientos sin consentimiento en su despacho cuando era alcalde de San Mateo en el 2017.

Una vez dictado el procesamiento, las acusaciones pueden solicitar la apertura de juicio oral y la defensa, el sobreseimiento de la causa. Los abogados de Ortega ya han interpuesto un recurso de reforma contra el auto del juez. El escrito impugna tanto la vía procedimental seguida como la concurrencia de indicios racionales de criminalidad y la vigencia de la acción penal, al sostener que los hechos están prescritos.