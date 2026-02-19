Zapatero comparecerá el 2 de marzo en la comisión Koldo al inicio de la campaña en Castilla y León

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 3 de febrero en la presentación del libro 'Las huellas de la Transición. 50 años de cambio y conflicto en democracia' en el Ateneo de Madrid. A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tendrá que comparecer en la comisión Koldo del Senado el próximo 2 de marzo. El PP aprovechará el inicio de la campaña electoral en Castilla y León, en la que está previsto que participe el dirigente socialista, para estrechar el cerco sobre él por su vinculación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra y sus vínculos con el régimen de Venezuela como ocurrió con Paco Salazar y Aragón. El exdirigente socialista compareció durante la contienda para aprovechar su vínculo con Pilar Alegría, que comió con él pese a las denuncias de acoso sexual, y erosionar así a la candidata, que ya se encontraba en apuros. «Está de sospechas de corrupción hasta las cejas», afirmó este jueves la portavoz de los populares en la Cámara alta, Alicia García.

Los populares quieren que Zapatero aclare su vinculación a uno de los entramados «más opacos» que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez y que conecta «rescates públicos, capital venezolano y decisiones administrativas profundamente anómalas». Según explicó García, Plus Ultra recibió 53 millones de euros de los españoles de las que «un amigo» del expresidente, Julio Martínez Martínez, cobró «una importante comisión por el rescate» mientras que este recibió su parte «cobrando por asesorías fantasmas a este amigo»; las petroleras chavistas «cobraban la deuda que tenía Plus Ultra con ellas» y Pedro Sánchez «se ganaba el favor de Maduro y de las maletas de Delcy». «Se hicieron de oro con el sufrimiento del pueblo venezolano y con los impuestos de los españoles. Se creyeron impunes y pensaron -incidió- que nunca tendrían que asumir responsabilidades; pero se equivocaron».

Antes que Zapatero tendrán que comparecer el 25 de febrero en el Senado, Julio Martínez Sola, el presidente y cofundador de Plus Ultra, y un día después, Julio Martínez Martínez, el empresario amigo del exjefe del Ejecutivo y al que el PP sitúa como su posible testaferro. Ambos se reunieron el 8 de diciembre en una cita en el bosque de El Pardo, 72 horas antes de que fuese detenido por agentes de la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por blanqueo de capitales en torno a la aerolínea española de capital venezolano. «Zapatero es el presidente en la sombra para algunas cosas y el germen de todo», además de ser «el nexo corruptor entre Sánchez y el PSOE con la narco dictadura de Maduro», aseveró García, que volvió a cargar contra el presidente del Gobierno por rodearse de «comisionistas, acosadores, corruptos y conseguidores» y dejarles «vía libre» para tejer una «red de tráfico de influencias y silencios cómplices».

El diario El Mundo publicó que el exmandatario percibió al menos 450.000 euros del asesor de Plus Ultra Julio Martínez en concepto de «consultorías globales» durante seis años, una media de 75.000 euros brutos anuales de la sociedad Análisis Relevante. Pero Zapatero niega que sus trabajos de asesoría para esta empresa tuvieran que ver con el rescate a la compañía e insiste que esos trabajos se desarrollaron «conforme a la legalidad». El PP no lo cree así y le recuerda al dirigente socialista que tendrá la «obligación legal» de decir la verdad en el Senado, de responder por los posibles beneficios que pudo obtener por el rescate de Plus Ultra y «sus favores a la narcodictadura de Maduro», además de por «el botín» que pudieron obtener Sánchez y el PSOE.