La mujer secuestrada en Murcia asegura que su captor la sedaba y maquillaba para ocultar las palizas

El hombre de 50 años detenido en Murcia por la Policía Nacional tras retener casi dos años a su pareja sentimental, antes de comparecer ante el juez Marcial Guillen | EFE

La aparición de varios vídeos difundidos por algunos medios de comunicación y por redes sociales en los que Salma aparece junto a Alberto S., alias El Coletas, en comidas familiares e incluso dándose un beso ha sido utilizada