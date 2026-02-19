La mujer secuestrada en Murcia asegura que su captor la sedaba y maquillaba para ocultar las palizas
MURCIA / COLPISA
La víctima del presunto rapto por sometimiento explica a su entorno que los vídeos difundidos por la defensa fueron grabados tras administrarle ansiolíticos para disimular los golpes19 feb 2026 . Actualizado a las 14:15 h.
La aparición de varios vídeos difundidos por algunos medios de comunicación y por redes sociales en los que Salma aparece junto a Alberto S., alias El Coletas, en comidas familiares e incluso dándose un beso ha sido utilizada