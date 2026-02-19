El Gobierno incluye las lenguas cooficiales como requisito de arraigo para renovar el permiso de la regularización

Un grupo de refugiados de Mali procedentes de Canarias, llegando a una residencia de Mondariz. M. Moralejo

El Gobierno ha incluido el conocimiento de las lenguas cooficiales del Estado como un requisito de arraigo para la renovación de los permisos de residencia obtenidos a través del proceso extraordinario de regularización de migrantes con el que prevé beneficiar a medio millón de personas. Así lo recoge el borrador del Real Decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, que señala que de forma excepcional, si al proceder a renovar su permiso tras el primer año de vigencia, el migrante no contará con un contrato laboral, podrá prorrogarlo siempre y cuando se acredite estar en búsqueda activa de empleo y debidamente inscrito en el servicio público de empleo o se aporte un informe de esfuerzo de integración emitido por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de su lugar de residencia que recomienden la prórroga. «El informe, de ser favorable, certificará, entre otros elementos, el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia», añade el texto.

No obstante, recoge también que se podrá prorrogar sin necesidad de acreditar los anteriores requisitos si concurren circunstancias tales como enfermedad grave o discapacidad o haber alcanzado la edad legal de jubilación. La norma todavía tiene que ser dictaminada por el Consejo de Estado y ser aprobada por el Consejo de Ministros, por lo que está sujeta a cambios.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha adelantado este jueves que había conseguido que el Gobierno incluya en el nuevo Real Decreto el conocimiento y uso del catalán, así como de otras lenguas oficiales del Estado distintas del castellano, como uno de los supuestos válidos para acreditar el arraigo. Según ha informado la formación, este Real Decreto está previsto que sea aprobado próximamente por el Consejo de Ministros. En este sentido, ha señalado que la medida permitirá que el aprendizaje y la acreditación del catalán sean reconocidos en la revisión posterior a la autorización por regularización extraordinaria.

Salvador Illa plantea que el catalán sea un requisito para renovar la residencia Xavier Gual

De este modo, ha subrayado que el arraigo deja de medirse exclusivamente a través de criterios administrativos o laborales y pasa a incorporar una dimensión social y comunitaria: «la integración real en la sociedad, la participación y la voluntad de formar parte del país». El diputado Jordi Salvador ha celebrado que una de las propuestas planteadas por Esquerra Republicana durante la negociación con el Ministerio en sede parlamentaria «haya sido finalmente incorporada al texto». «Aprender catalán no es un trámite, es integración real. Reconocerlo como vía de arraigo es reconocer la realidad social, cultural y lingüística de Catalunya y apostar por una regularización que construya comunidad y garantice derechos», ha afirmado. Desde Esquerra Republicana defienden que este hecho representa un «avance claro» en el reconocimiento de la diversidad lingüística del Estado y en el desarrollo de políticas migratorias orientadas a garantizar derechos, cohesión social e igualdad de oportunidades.

Previamente, los gobiernos catalanes y vascos habían avanzado este martes que han pedido al Ejecutivo que catalán y euskera se consideren un requisito necesario en la renovación de los permisos de residencia de migrantes. Para ello, han presentado alegaciones al borrador de Real Decreto que prepara el Gobierno para llevar a cabo una regularización extraordinaria de migrantes que prevé beneficiar a unas 500.000 personas.

Concretamente, la Generalitat catalana ha presentado una enmienda al Proyecto de Real decreto de regularización extraordinaria para que el conocimiento del catalán se tenga en cuenta en la primera renovación de la residencia de migrantes, según ha informado el Departament de Política Lingüística en un comunicado. La enmienda, que se anunció este miércoles en la primera reunión de seguimiento del Pacte Nacional per la Llengua, prevé que en la modificación del Reglamento de Extranjería se valore el aprendizaje de las lenguas oficiales de las comunidades, para «reforzar la integración lingüística como herramienta de cohesión».

La propuesta establece que las personas regularizadas tendrán un año, hasta la primera renovación del permiso de residencia, para iniciarse en el aprendizaje de las lenguas oficiales de las comunidades, y que cada autonomía «podrá determinar cómo articula y acredita los conocimientos». En el caso de Cataluña, el Departament se integrará en los mecanismos de seguimiento de la regularización para «garantizar una oferta adecuada de cursos y materiales de aprendizaje de la lengua». Mientras, el Gobierno Vasco ha presentado otra enmienda al decreto de Regularización extraordinaria de migrantes para que se tenga en cuenta el euskera en la renovación de su residencia con el objetivo de lograr «una mejor y mayor integración y, por tanto, mejor y mayor cohesión social». Así lo ha anunciado la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, en declaraciones realizadas a los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz.

A preguntas de los periodistas, la consejera ha asegurado que le parece «adecuado» que la Generalitat haya presentado una enmienda al proyecto de Real decreto de regularización extraordinaria para que el conocimiento del catalán se tenga en cuenta en la primera renovación de la residencia de migrantes y, de esta forma, «incorporar la lengua como un elemento más de cohesión, de arraigo, de sentido de pertenencia y como herramienta de una mejor y mayor integración y, por tanto, mejor y mayor cohesión social». Asimismo, ha revelado que el Gobierno vasco también ha planteado una enmienda similar. «Esto lo hacemos, primero, porque ponemos en valor la lengua como herramienta para esa cohesión, que ya lo tenemos detectado para ese proyecto o esa estrategia de país que el Gobierno tiene en marcha, que es 'Jauzia gara'», ha indicado.

En todo caso, también ha considerado que la regularización que se prevé «es excepcional», y al Ejecutivo vasco le preocupa «lo estructural y cotidiano». «En ese sentido, como Gobierno, ya hemos dicho más de una vez que en esa relación bilateral con el Estado, lo que pedimos son respuestas estructurales», ha destacado. Ibone Bengotxea ha dicho que, por ello, el Ejecutivo de Euskadi «ha trasladado al Gobierno español una propuesta de ampliación de sus capacidades en gestión de las políticas migratorias, dentro de las cuales la cuestión lingüística, por supuesto, está también incorporada».