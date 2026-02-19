Detenido en Málaga por agresión sexual a una joven discapacitada a la que conoció en TikTok

Foto de archivo de agentes de la Guardia Civil ALBERTO LÓPEZ

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Málaga a un hombre acusado de agredir sexualmente a una joven a la que había conocido en la red social TikTok. La mujer sufre una discapacidad del 42 %, según ha podido confirmar este periódico de las distintas fuentes consultadas.

La investigación se inició a raíz de una llamada al 112. Una hermana de la víctima telefoneó el sábado por la tarde al sistema de emergencias para alertar de que la joven había estado varias horas fuera y había regresado a su domicilio sin ropa interior y con algunas magulladuras.

La hermana ya comunicó al 112 sus sospechas de que hubiese podido sufrir una agresión sexual, por lo que le aconsejaron acudir a un centro hospitalario para que se sometiera a un examen médico. Allí se activó el protocolo y se alertó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En un primer momento se desplazaron efectivos del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local y, posteriormente, de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que se entrevistaron con la víctima para aclarar lo que le había pasado.

Las primeras pesquisas revelaron que la joven había conocido en la red social a un hombre de mediana edad -tiene algo más de 50 años- que le propuso quedar. Al parecer, la llevó hasta su domicilio, situado en una localidad de la zona oriental de la provincia, donde habría abusado sexualmente de ella.

Al tratarse de un municipio dentro de la demarcación de Guardia Civil, el caso se traspasó a la Unidad de Policía Judicial de la Benemérita. Con la información recopilada del sospechoso, del que tenían su perfil en TikTok, consiguieron localizarlo y detenerlo en cuestión de horas.