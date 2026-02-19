Almeida cesa el director de la Policía Municipal de Madrid vinculado al atropello de una menor: «Terminaba una etapa»
Pablo Enrique Rodríguez pasó más de cuatro meses de baja después del suceso, ocurrido el día del gran apagón, en abril del 202519 feb 2026 . Actualizado a las 11:58 h.
El hasta ahora director de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, ha sido cesado por el equipo de Gobierno, ha informado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, una decisión que se ha tomado porque «terminaba una etapa».
Pablo Enrique Rodríguez pasó por una baja de cuatro meses y medio después de que circulando con un coche policial el día del gran apagón en abril de 2025 atropellara a una niña, motivo por el que la izquierda ha ido pidiendo insistentemente su dimisión.
«Procedemos a la renovación en el ámbito de la Policía Municipal de Madrid con el cese del actual director de la Policía Municipal y el nombramiento del nuevo director general, que es Antonio Domingo Ayuso», ha indicado la también vicealcaldesa. Se trata de «una persona que está ya en el equipo del área de Seguridad y Emergencias como subdirector dependiendo de la Coordinación de Seguridad y Emergencias».
Respecto a las motivaciones para el relevo, Sanz ha declarado que han entendido en el equipo «simplemente que terminaba una etapa y que debía comenzar una nueva en la Policía Municipal de Madrid después de estos siete años donde se ha dado la vuelta como un calcetín a una Policía Municipal que se encontró absolutamente bajo mínimos con el número de efectivos».
«Hemos incrementado ya desde los 5.600 hasta los 6.300 y vamos a seguir incrementando en los próximos tiempos con nuevas infraestructuras, con mayores dotaciones de medios, con una modernización total y absoluta, pero entendemos que debemos abrir una nueva etapa», ha declarado. Inma Sanz ha agradecido a Pablo Enrique Rodríguez «los servicios prestados por estos casi siete años que ha estado al frente de la Policía Municipal».