Vox y PP se quedan solos contra el burka en el Congreso

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso en la que se que debatió la propuesta de prohibir el burka y el niqab. MATÍAS CHIOFALO / EUROPA PRESS

El primer gran acuerdo entre el PP y Vox en plenas negociaciones para la formación de Gobierno en Extremadura y Aragón fracasó este martes en el Congreso pese al apoyo de los populares a la proposición de ley del partido de Santiago Abascal para la prohibición en los espacios públicos del niqab o el burka, que cubren el rostro de la mujer, con la sola excepción de los ojos en el primer caso. Votaron en contra Junts y el resto de fuerzas, excepto UPN, que votó favor, y Coalición Canaria, que se abstuvo, por lo que no se admitió a trámite. Fueron 170 votos a favor, 177 en contra y una abstención.

El partido de Carles Puigdemont, en pugna permanente con la extrema derecha de Aliança Catalana, muy crítica con los inmigrantes musulmanes, votó en contra, pero anunció que presentará su propio proyecto de ley para prohibir ambas prendas.

«El posicionamiento de Junts es clarísimo: Ni burka ni Vox», señaló la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que justificó su negativa a apoyar a la proposición de Vox señalando que la ley estaba «muy mal hecha» y que la que ha registrado su partido, que prohíbe el burka y los velos integrales en general, responde así a «los valores que tenemos en Cataluña».

Hasta cuatro años de cárcel

La propuesta de Vox proponía penas de hasta tres años de prisión al quien «impusiere, mediante violencia, intimidación o cualquier forma de coacción, el uso de los velos denominados niqab y burka. Y «cuando la víctima se hallare en una situación de especial vulnerabilidad», la pena de prisión podría alcanzar los cuatro años. Su diputada Blanca Armario definió el burka en el debate como una «mazmorra textil» y el uso del velo como una «práctica incompatible con los valores fundamentales de Europa».

El PP respaldó la propuesta de Vox pese a asegurar que el texto es «imperfecto». «Son mujeres en cárceles de tela», indicó su portavoz, Ester Muñoz. Sin embargo, el Gobierno de Ceuta, del PP, reiteró su repulsa y rechazo a prohibir el uso de símbolos religiosos en espacios públicos, El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, mostró por el contrario su apoyo a la postura del PP nacional. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid), aprobó este martes la propuesta de Vox, con apoyo del PP, para prohibir el burka y el niqab en dependencias municipales.

La diputada del PSOE Andrea Fernández reconoció en el debate en el Congreso que el burka o el niqab «parten de lógicas machistas» y se abrió a mantener un debate «serio y riguroso» sobre la cuestión. Pero añadió que la propuesta de Vox «abre la puerta al racismo, la xenofobia y el supremacismo». Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, Compromís y BNG votaron en contra y acusaron a Vox de «desplegar odio».

El PNV consideró que las sanciones que se proponían eran desproporcionadas» y «discriminatorias» y que el texto registrado «exacerba estereotipos impuestos al islamismo fomentando su intolerancia en la sociedad». La vicepresidenta segunda el Gobierno, Yolanda Díaz, había afirmado que «la propuesta de las derechas españolas» vulnera la Constitución. El PP criticó esa advertencia de Díaz y calificó sus declaraciones de «ignorancia jurídica supina».

En su proposición, Vox recordaba que países europeos como Francia, Bélgica, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suiza han establecido «restricciones al uso de prendas que ocultan el rostro humano en el espacio público» .