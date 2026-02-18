Muere una mujer de 69 años al ser arrastrado su coche en el badén de un río en Badajoz

El río Guadiana a su paso por Badajoz. CHG | EUROPAPRESS

Una mujer de 69 años ha fallecido este miércoles al ser arrastrado su vehículo por el agua en el badén del río Zújar, cerca del municipio de Campanario (Badajoz). Se convierte así en la primera víctima mortal en Extremadura en todo el período de borrascas de las últimas semanas. Según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso ha ocurrido en las inmediaciones de la carretera EX-115.

La principal hipótesis que maneja la Policía Judicial de la Guardia Civil es una salida de vía del vehículo que conducía la mujer a la altura del citado badén, según han informado a Efe fuentes próximas a las investigación de este percance mortal. La mujer, única ocupante del vehículo, ha logrado salir del turismo cuando ya estaba en el agua, cuyo caudal la ha arrastrado, según las mismas fuentes.

Aunque los primeros efectivos de emergencias desplazados al lugar han localizado aún con vida a la conductora, esta ha fallecido en la misma zona del percance. Al lugar han sido enviados una unidad medicalizada, efectivos del Punto de Atención Continuada, Guardia Civil, bomberos de Don Benito, Cruz Roja y personal de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Según la Guardia Civil, el punto kilométrico de la carretera Ex-115 donde se ha registrado el suceso no estaba cortado al tráfico. No obstante, la pagina web de la Dirección General de Tráfico recoge que un total de veinte kilómetros de esta carretera permanecen cortados desde el pasado día 5 de febrero por inundación de la vía en un tramo que enlaza las localidades de Campanario y Orellana la Vieja.

El río Zújar, el afluente con más caudal del río Guadiana, está regulado por dos embalses, entre ellos el de La Serena, el de mayor superficie de lámina de agua de España.