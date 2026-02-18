El exfiscal general considera desproporcionados los 80.000 euros de costas tras su condena
MADRID / COLPISA
ESPAÑA
El abogado de la pareja de Ayuso pasa la factura de su minuta al tribunal juzgador: 250 euros por cada una de las 20 sesiones del juicio y 750 euros por recurso18 feb 2026 . Actualizado a las 13:09 h.
Las defensa del exfiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, considera desproporcionados los cerca de 80.000 euros que ha de pagar en costas tras la condena del Tribunal Supremo por revelación de datos reservados de Alberto