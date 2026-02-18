El exfiscal general considera desproporcionados los 80.000 euros de costas tras su condena

El ex fiscal general del Estado, a su salida del Tribunal Supremo el pasado 12 de noviembre, cuando ostentaba aún el cargo y fue juzgado por un delito de revelación de secretos. Javier Lizon | EFE

Las defensa del exfiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, considera desproporcionados los cerca de 80.000 euros que ha de pagar en costas tras la condena del Tribunal Supremo por revelación de datos reservados de Alberto