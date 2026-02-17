El BNG y el resto de partidos independentistas y nacionalistas no asistieron al acto en homenaje a la Constitución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente Felipe González se saludaron fríamente y después permanecieron distanciados. CHEMA MOYA / EFE

Al acto celebrado en el Congreso para conmemorar la vigencia de la Constitución de 1978 como la más longeva de la historia de España asistieron el presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todos los ministros, excepto los de Economía, Carlos Cuerpo; de Defensa, Margarita Robles; de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; y de Infancia, Sira Rego. Acudieron también entre otras autoridades el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, diputados y senadores, los expresidentes del Gobierno, Felipe González y José María Aznar, los padres de la Constitución aún vivos, Miquel Roca y Miguel Herrero de Miñón, y diputados y senadores de la Cortes Constituyentes.

Entre las ausencias, además de la de Juan Carlos I, jefe del Estado cuando se aprobó la Constitución de 1978, destacaron las de las fuerzas independentistas y nacionalistas (Junts, ERC, PNV, EH Bildu y BNG, además de la diputada de Compromís Águeda Micó). Tampoco asistió el líder de Vox, Santiago Abascal, que se encontraba en Roma. Los diputados de Sumar y de Podemos no aplaudieron el discurso del monarca. Los de Sumar no se levantaron cuando el rey entró en el hemiciclo y los de Podemos sí lo hicieron para exhibir una camiseta con el lema «Y cumplirla, pa'cuándo?», en referencia a la Constitución.

BNG, EH Bildu y ERC emitieron un comunicado en el que afirman que «lejos de resolver la cuestión nacional y reconocer el derecho democrático de cada pueblo a decidir libremente su futuro, la Constitución española asentó un modelo centralista que limita el autogobierno de los pueblos y subordina su voluntad a una concepción del Estado uniforme e indivisible».

Frío saludo Sánchez-González

El acto propició el encuentro entre Pedro Sánchez y el expresidente del Gobierno Felipe González, después de que este último anunciara que no votará al líder del PSOE si vuelve a ser candidato. El contacto se limitó a un breve y frío apretón de manos, permaneciendo ambos distanciados en el Salón de los Pasos Perdidos antes de la llegada de los reyes. Previamente, González había declarado a la prensa que él votó a Sánchez en el 2023 por «la oferta» que hizo el PSOE, pero otra cosa fue «lo que se cumplió». El expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra anunció su voto nulo tachando de la lista del PSOE a los que voten a favor de la financiación singular de Cataluña.