Los trenes entre Madrid y Andalucía comienzan hoy a circular un mes después del accidente de Adamuz
MADRID / COLPISA
ESPAÑA
La ruta entre Málaga y Madrid no recuperará su operativa normal hasta principios de marzo por los trabajos de Adif en la vía17 feb 2026 . Actualizado a las 12:34 h.
Los trenes entre Madrid y Andalucía volverán a rodar este martes por la vía en la que hace ahora un mes se produjo el accidente de Adamuz (Córdoba), el mayor de la historia de la alta velocidad.