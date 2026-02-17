Sánchez recurre el archivo del caso de la lona de Hazte Oír y dice ser objeto de una «campaña de deshumanización»

Cártel de Pedro Sánchez en blanco y negro con la palabra «traidor»

La representación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recurrido el archivo de la causa abierta por la colocación por parte de la asociación Hazte Oír de una lona frente al Congreso de los Diputados que le tachaba «corrupto», pidiendo a la jueza que siga investigando lo que considera parte de una «campaña de desprestigio y deshumanización» que «excede la libertad de expresión».

En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Sánchez afirma que «con la lona se dañó y se sigue dañando gravemente la imagen» del jefe del Ejecutivo, «al que se le está sometiendo por la denunciante a una campaña» que también supera, a su juicio, la libertad de crítica.

Cabe recordar que la titular del Juzgado de Instrucción Número 12 de Madrid ha archivado la causa al entender que la lona se enmarca dentro de la «crítica política» y que no incitó al odio, descartando que el contenido del mensaje supusiera un delito de injurias y calumnias contra el presidente del Gobierno.

En su auto, la instructora apuntaba que la lona «no supera los límites fijados por la jurisprudencia, al constituir las imágenes y expresiones descritas una manifestación de crítica de contenido político, enmarcada dentro del derecho a la crítica de la actuación de los poderes políticos que no promueve la violencia ni incita un discurso de odio».

«No nos encontramos ante una crítica política, nos encontramos ante imputaciones delictivas graves contra el presidente del Gobierno, es decir, contra una institución del Estado, usando el insulto y la falsedad impunemente y deteriorando seriamente el Estado de derecho», argumenta la representación de Sánchez.

«Grave transgresión»

Desde su punto de vista, «la eventual afectación de la convivencia democrática y el legítimo disfrute y ejercicio de los derechos participativos exige, al menos, la investigación judicial para valorar si el límite de la crítica política habría sobrepasado el derecho al honor».

En esta línea, argumentan que los hechos suponen «una grave transgresión de la convivencia política». «Y es por ello, que desde luego deben ser objeto de instrucción pues de un modo más que indiciario son típicos, sin que pueda de plano archivarse como se hace ahora sorpresivamente», zanja el recurso.

Los hechos se referían a la colocación, por parte de Hazte Oír, de una lona en la fachada del edificio situado frente al Congreso con una imagen del presidente del Gobierno acompañada del término «corrupto» en letras grandes, así como de imágenes de carpetas presididas por textos que rezaban 'caso Begoña', 'caso Ábalos/Koldo' o 'caso fiscal general de Pedro Sánchez', entre otros.

De más de 253 metros cuadrados, la lona se colocó sobre las 11.00 horas y los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acabaron retirándola, en la madrugada del 20 de mayo, por orden del Juzgado de Instrucción Número 9, que accedió a la medida cautelar solicitada por el PSOE.