Pumpido destaca al Tribunal Constitucional por adaptar la carta magna de 1978 a la «realidad social cambiante»

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, remarcó este lunes que la carta magna de 1978 es una norma «viva» que «constituye de forma decisiva a la estabilidad del orden constitucional». El máximo representante de la corte de garantías participó en la inauguración de unas jornadas en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que tratan precisamente sobre la ley de leyes, que este miércoles se convertirá en la más duradera de la historia de España, superando así a la de 1876.

«Ha demostrado ser capaz de renovarse desde dentro y está abierta a la sociedad a la que sirve», destacó el presidente del Constitucional, que elogió a su robustez jurídica. Hizo mención a la «rigidez del procedimiento», que incluyó a toda la sociedad del momento, y a la «dificultad para alcanzar consensos» como las claves que contribuyen a su perdurabilidad en el tiempo. Para reformar la carta magna se necesita el apoyo de tres quintos tanto del Congreso como del Senado.

Conde-Pumpido recordó una de las diferencias entre el texto del 1978 y el de 1876: la existencia del propio Tribunal Constitucional. «No solo actúa como garante de la supremacía constitucional sino que mediante la interpretación de los principios y valores de la Constitución permite la adaptación del texto a la realidad social cambiante a través de su jurisprudencia», destacó el presidente de la corte de garantías.

El Constitucional está pendiente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para decidir si amnistía o no al expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado a Bélgica en el 2017 y juzgado por un delito de malversación. Es la corte europea la que debe pronunciarse primero y está previsto que lo haga a finales de marzo. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía han solicitado al Supremo que conceda el amparo al líder de Junts, después de que el alto tribunal considerara que la ley de amnistía no aplica al caso del político huido de la justicia.

El inminente récord de vigencia de la actual carta magna es uno de los asuntos que recoge el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según el sondeo, un 43 % de los encuestados han cambiado para mal su opinión sobre la carta magna en la última década. Sin embargo, el debate sobre su contribución a la prosperidad está fuera de duda: un 59 % está de acuerdo en que fue determinante y un 16,3 % está muy de acuerdo sobre la misma cuestión.

Existe mayor unanimidad sobre la necesidad de que se reforme la Constitución de 1978. Un 84,3 % de los encuestados ve necesarios cambios en sus artículos. Cuestionados por la índole de estas reformas, la respuesta espontánea más recurrente trata sobre «derechos sociales, económicos y laborales», con un 22 % de las respuestas. Le sigue en esta lista, con un 10,9 %, las reformas relativas al «modelo de Estado (monarquía o república». Además, casi un tercio de los preguntados en el último barómetro del CIS destaca a la carta magna por garantizar la libertad de la población.