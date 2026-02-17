Óscar López: El mentor de Sánchez con José Blanco que tiene barra libre en el partido

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El Ministro de Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general de PSOE Madrid, Óscar López SERGIO PEREZ | EFE

Los críticos consideran que las críticas del ministro a Lambán son compartidas por el presidente, del que es principal estratega

17 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La tesis del ministro Óscar López de culpar de la derrota en Aragón al expresidente Javier Lambán y evitar toda autocrítica ha provocado un fuerte rechazo interno entre los críticos por el hecho de ser

