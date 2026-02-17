Empiezan a rodar los trenes en la línea Madrid-Andalucía, interrumpida por el accidente de Adamuz

Los pasajeros suben al AVE con destino Sevilla que hoy se reanuda tras el accidente de Adamuz Kiko Huesca | EFE

El servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se ha restablecido esta mañana después de que Adif haya autorizado la circulación en la línea, que se encontraba suspendida tras el accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas. La recuperación de la normalidad se produce tras la finalización de los trabajos de reparación de la infraestructura, así como de las pruebas técnicas necesarias para garantizar la seguridad en la circulación y las pruebas de comprobación de la señalización, según ha explicado Renfe en un comunicado.

De este modo, los servicios de Renfe entre Madrid-Sevilla, Madrid-Cádiz, Madrid-Granada y el Alvia Madrid-Granada-Almería recuperarán desde este martes sus circulaciones habituales.

En cuanto a la línea Madrid-Huelva, el primer servicio se realizará por tren, excepto en el tramo entre Córdoba y Huelva, que se llevará a cabo mediante un plan alternativo de transporte por carretera. El resto de servicios programados durante el día se realizarán íntegramente en tren.

Desde Iryo, han confirmado también en redes sociales que retoman sus operaciones comerciales en la línea Madrid-Sevilla con 14 circulaciones diarias (7 por sentido). Dentro de esta programación están incluidos los servicios transversales Barcelona-Sevilla, con 4 circulaciones diarias (2 por sentido). Además, la operadora privada indica que los viajeros que hubieran adquirido sus billetes con antelación y se hayan visto afectados por cambios en la operativa, están siendo reubicados en otros servicios o, si lo prefieren, pueden optar por la cancelación con devolución íntegra del billete.

La rotura de una soldadura, la causa principal del accidente de Adamuz que dejó 45 muertos M. Salgado

En el caso de la relación Madrid-Málaga, Renfe ha indicado que no recuperará su operativa normal, previsiblemente, hasta inicios de marzo, por la demora en los trabajos de Adif. A partir del próximo miércoles, Renfe pone en servicio un plan alternativo de transporte que incluye un traslado por carretera entre Antequera y Málaga dado el corte en la línea a causa de desprendimiento de un muro de contención.

Durante las semanas en las que el servicio entre Madrid y Andalucía ha permanecido suspendido, Renfe activó un plan alternativo para garantizar la movilidad entre Madrid y Andalucía que, desde el pasado 20 de enero, ha sido utilizado por cerca de 72.000 viajeros. «Renfe agradece la comprensión y la confianza de los usuarios durante todo este período», recalca la operadora pública.