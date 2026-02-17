Crisis en el Gobierno de Ayuso tras cesar esta al consejero de Educación y dimitir un diputado y dos altos cargos

Isabel Díaz Ayuso. A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

El portavoz del PP de Educación en la Asamblea de Madrid, Pablo Posse, ha anunciado este martes que entrega su acta de diputado y ha adelantado que habrá más renuncias dentro del Gobierno madrileño, tras el cese este lunes del que fuera consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.

En la comisión del ramo, el diputado ha informado de que le han escrito los directores generales de Universidades y de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial informándole de que «en los próximos días cesarán de sus cargos». Además, ha trasladado un mensaje conjunto de agradecimiento que ha leído en la Cámara regional.

Posse ha anunciado que renunciará a su acta de diputado y ha agradecido a Viciana y a todo su equipo su agradecimiento en unos años en los que se han puesto en marcha «medidas muy importantes» y en especial a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, «por la oportunidad y la confianza en estos años».

Lo ha señalado el mismo día en que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado el cese del hasta ahora consejero de Educación, Ciencia y Universidades y el nombramiento de la que era viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Mercedes Zarzalejo.

El decreto, que firma la presidenta, recoge un «agradecimiento de los servicios prestados» dirigido a Viciana, quien desde junio de 2023 había estado al frente de la Consejería con el encargo de sacar adelante la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que finalmente había quedado bloqueada por el rechazo de los rectores de las seis universidades públicas y los estudiantes.

Dos más dimitirán

Según han trasladado a Europa Press fuentes del PP hay dos diputadas más del partido que dimitirán. Concretamente se trata de Mónica Lavín, (portavoz de Familia y Asuntos Sociales) y Carlota Pasarón (portavoz de Juventud).

Ambas forman parte del grupo conocido como Los Pocholos, diputados del entorno de Antonio del Castillo Algarra, uno de los tres directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid y figura cercana al hasta ahora consejero de Educación.

De hecho, este lunes Del Castillo respondía en sus redes sociales a varios artículos que recogían el cese de Viciana remarcando que el exconsejero «y sus colaboradores han dimitido por coherencia» al tiempo que defendía que la «gestión ha sido la mejor y más profunda en lustros».

En este sentido, el propio exconsejero ha escrito un mensaje en sus redes sociales indicando que «ha sido un honor servir a los madrileños estos años» y ha remarcado que el cese que se publica es «a petición propia». «Quiero agradecer a mi equipo la gran labor hecha. Hemos abierto nuevos caminos y afrontado todos los retos. Gracias a la presidenta Díaz Ayuso por esta oportunidad», ha expresado a continuación.

Además, la directora general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda, y el director general de Universidades, Nicolás Javier Casas Calvo, también presentarán su renuncia, como adelanta El Español.