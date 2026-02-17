El CIS de Tezanos contradice a tres encuestadoras privadas y da ganador a los socialistas con 10 puntos por encima del PP
MADRID / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Los socialistas, según el organismo demoscópico público, suben nueve décimas tras las elecciones en Aragón, mientras que el PP baja una décima. Los otros sondeos dan como ganador claro a los populares17 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presidido por el socialista José Félix Tezanos, vuelve a ir contra el consenso del resto de encuestadoras, que otorgan a día de hoy al PP la victoria en unas