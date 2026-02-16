Transparencia Internacional ve a España con el nivel de corrupción de Chipre
REDACCIÓN
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El informe, creado con datos de trece organismos independientes, tiene en cuenta los procesos que cuestionan la separación de poderes o las puertas giratorias16 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La última vez que España subió su nota en la balanza que mide la corrupción fue en el 2019, año de elecciones generales. Ahora empeora: en el informe de Transparencia Internacional se sitúa a la