Feijoo admite que ya no hay líneas rojas con Vox: «Nos tenemos que entender»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, se reafirma en su compromiso de buscar un gobierno en solitario, aunque hará todo lo posible para alcanzar «acuerdos puntuales» con Vox. En una entrevista concedida al diario El Mundo Feijoo subrayó que ambos partidos deben entenderse para respetar el mandato de las urnas, citando los ejemplos de Extremadura y Aragón como modelos donde el PP debe liderar el cambio. «Nos tenemos que entender», argumentó. No obstante, el dirigente popular ha condicionado cualquier pacto a criterios de «responsabilidad y proporcionalidad», es decir, exigiendo estabilidad a la formación de Santiago Abascal y criticando decisiones «unilaterales» del pasado. Hay una línea roja para el líder del PP y son los acuerdos con Bildu. Por el contrario, asegura que no tienen líneas rojas para pactar con Vox y señala que tras las elecciones en Extremadura y Aragón las urnas han dictado que el PP «tiene que liderar ambos gobiernos con apoyo de Vox». Y concluye: «El Partido Popular tiene que facilitar el cambio que ha salido de las urnas». En cuanto al programa de los populares el líder de la oposición adelanta que en los pilares de su proyecto de Estado figura una política migratoria vinculada al empleo y a la integración legal, bajo la premisa de que «la nacionalidad española no se regala».

En materia de vivienda, propone una reforma de la Ley del Suelo que incluya el «silencio positivo» a los 90 días para agilizar licencias, además de incentivos fiscales y avales hipotecarios para jóvenes. Asimismo, el líder de la oposición ha mostrado su preocupación por la gestión hídrica, instando a una revisión urgente de las 2.400 presas del país para optimizar la capacidad de embalse en un contexto de sequía.

«Por fin habla claro»

La reacción del Gobierno y del PSOE no se ha hecho esperar. Por un lado, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, señaló que Feijoo «por fin habla claro» y que sus palabras evidencian un proyecto de «España en blanco y negro». Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, expuso que el Partido Popular ha abandonado cualquier tradición moderada para «copiar las ideas y consignas de Vox», acusando a los populares de alimentar un clima de confrontación permanente y de carecer de un proyecto político propio más allá del ataque al Ejecutivo central.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, añadió que mientras el presidente, Pedro Sánchez, está en la Conferencia de Seguridad de Munich, «liderando una agenda internacional» y «alzando la voz de España», el líder del PP solo mira a la ultraderecha. Lo acusa de lanzar propuestas basadas en el «desconocimiento y en la desinformación» dentro de su «carrera» con Vox para ver «quién es más ultra». Saiz afirmó que «no hace falta» que PP y Vox cuenten lo que van a hacer, «porque ya lo han hecho» donde han pactado, generando «desasosiego y temor».

El Partido Popular votará junto a Vox la próxima semana en el Congreso de los Diputados para tramitar la prohibición del burka en España. Esta decisión, que supone un respaldo a la toma en consideración de una proposición de ley presentada por la formación de Santiago Abascal, busca vetar el uso del velo integral en espacios públicos. Aunque varios miembros del PP habían dado pistas de este respaldo, Alberto Núñez Feijoo confirmó, en una entrevista concedida al diario El Mundo, que es necesario regular esta cuestión.

La portavoz del GPP en el Congreso, Ester Muñoz, recordó este domingo que esta medida no es nueva en su hoja de ruta, ya que el pasado mes de julio la formación anunció su intención de prohibir estas prendas en todo el país por razones de seguridad y convivencia. Asimismo, este movimiento parlamentario conecta con lo ocurrido hace apenas quince días en Baleares, donde el PP aprobó a iniciativa propia una proposición para instar al Gobierno de la nación a legislar en este sentido. La portavoz popular ha subrayado que, dado que ambos partidos están de acuerdo en este punto, los populares facilitarán que el debate llegue al Parlamento el próximo martes.

El PP ya incluyó en la ponencia política de su Congreso Nacional del pasado verano el rechazo al burka y el niqab, junto a otras medidas que afectan a personas migrantes. La medida obligará también a Junts a posicionarse en pleno auge de Aliança Catalana, puesto que podría superarle como segunda fuerza en Cataluña con un discurso islamófobo e independentista. Una de sus alcaldesas dio a conocer este sábado la denuncia de agresión sexual contra el imán de la mezquita de Ripoll con críticas a la delincuencia que generan ciudadanos llegados de otros países.